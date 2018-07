von Andreas Olbertz

09. Juli 2018, 06:00 Uhr

„Aus betrieblichen Gründen öffnet das Trittauer Schönaubad an einigen Tagen später“, teilt Trittaus Bürgermeister Oliver Mesch jetzt mit – und zwar am Mittwoch, 11. Juli, ab 12 Uhr, am Freitag, 20. Juli, ab 12 Uhr und am Mittwoch, 25. Juli, ebenfalls erst ab 12 Uhr.