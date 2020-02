Trittau : Trittauer Ehepaar gewinnt 1000 Euro beim Los-Sparen.

Maria und Otto Zimmermann wollen ihren Gewinn ihren Enkeln schenken.

12. Februar 2020, 14:29 Uhr

Seit vielen Jahren sind Maria und Otto Zimmermann aus Trittau Los-Sparer bei der Sparkasse Holstein. Ihre „Ausbeute“ war überschaubar – bislang. Denn jetzt hat das Ehepaar 1000 Euro gewonnen. Martina Walter, Privatkundenberaterin in der Filiale Trittau, hatte die Gewinner unter einem „Vorwand“ in die Filiale eingeladen und ihnen „symbolisch“ eine Robbie-Spardose überreicht. Das Geld selbst ist schon auf dem Konto der Zimmermanns. Beide wissen, was sie damit anfangen werden: Den Gewinn bekommen ihre beiden Enkel. Anmerkung der Großeltern: „Die sind 15 und 17 Jahre alt und können das Geld bestimmt gut gebrauchen.“







>Beim Los-Sparen setzen die Kunden/innen monatlich fünf Euro ein. Davon werden vier Euro für den Losinhaber gespart und zu Weihnachten ausgezahlt. Der restliche Euro geht zum Großteil in einen Verlosungstopf, füllt aber auch einen Sonderfonds.