„100 Jahre Frauenrecht“ : Trittau-Motive als Ergänzung gesucht

Ausstellung zu „100 Jahre Frauenwahlrecht“ ist im Campehaus zu sehen. Auftaktveranstaltung am Freitag mit einem Vortrag.

von shz.de

03. April 2018, 13:52 Uhr

1918 wurde das Frauenwahlrecht verankert. Zum ersten Mal an die Wahlurne traten die Frauen am 1. Januar 1919. Anlässlich „100 Jahre Frauenrecht“ hat Gleichstellungsbeauftragte Inge Diekmann eine Ausstellung konzipiert, die im Laufe des Jahres noch wachsen soll.

Zunächst hängen im Erdgeschoss des Campehauses Zeittafeln, die den Fortschritt der Frauenrechte von 1918 bis heute aufzeigen. Da die Tafeln ursprünglich von der früheren Ahrensburger Gleichstellungsbeauftragten Gabriele Fricke konzipiert wurden, sind die örtlichen Beispielbilder alle mit Ahrensburg-Bezug. Das soll im Laufe der Zeit mit Trittau-Motiven ergänzt werden. „Gemeinsam mit dem Archivar suchen wir nach entsprechenden Trittau-Bildern“, so Inge Diekmann. Die Ausstellung ist als Anregung gedacht zu Diskussionen über die Themen, aber auch an Bürger gerichtet, die eigene Geschichten, Porträts und Interviews zum Thema beitragen können. „Wir stellen uns unter anderem Porträts aktiver Politikerinnen vor. Denn das Wahlrecht beinhaltet auch, das Frauen gewählt werden können“, so Gemeindevertreterin und Ortspolitikerin Sabine Paap (Grüne), die zum Auftakt einen Vortrag hält. In dem Vortrag geht es auch um das Wahlrecht, aber auch, was sich sonst so getan hat und sie geht der Frage nach, wie die Rechte der Frauen noch besser umgesetzt werden könnten.

Vor dem Vortrag am Freitag, 6. April, ab 19.30 Uhr im großen Sitzungssaal der Verwaltung kann man ab 18.30 Uhr die Ausstellung im Campehaus ansehen. Ansonsten ist sie tagsüber zu den Öffnungszeiten der Verwaltung zu sehen.

Sabine Paap ist seit 1994 mit einer Unterbrechung fast durchgängig als Ortspolitikerin aktiv und fragt sich, warum nicht mehr Frauen in die Politik gehen. Im aktuellen Bundestag sitzen nur ein Drittel Frauen. Im Trittauer Gemeinderat sind von 19 Gemeindevertretern fünf Frauen dabei. Wie wird es nach der Kommunalwahl aussehen? Auch das soll in die Ausstellung als Gegenüberstellung einfließen.