1. Badminton-Bundesliga : Trittau geht mit „voller Kapelle“ in die Kellerduelle

Ungewohnt: Der TSV kann gegen die Schlusslichter fast alle Spieler aufbieten – und sogar einen in die Reserve schicken.

19. Dezember 2019, 19:47 Uhr

Trittau | Es dürften an diesem Wochenende richtungsweisende Partien werden für den TSV Trittau: Wohin geht die Reise? In der 1. Badminton-Bundesliga stehen aktuell nur zwei Teams in der Tabelle schlechter da als die Stormarner – und genau diese beiden Mannschaften sind am Doppelspieltag vor Weihnachten zu Gast in der Trittauer Sporthalle. Gegen den Vorletzten TSV Freystadt und Schlusslicht TSV Neuhausen-Nymphenburg wollen die Trittauer am letzten Adventswochenende in eigener Halle tabellarisch Boden auf die vorderen Plätze gutmachen.

Nikolaj Persson jetzt Spielertrainer

„Es ist wichtig, dass wir uns ein wenig Abstand nach unten verschaffen“, betont Trittaus Spieler Nikolaj Persson, der nach bestandener Trainer-Prüfung „auch außerhalb des Feldes meinen Beitrag leisten möchte“. Den Trittauern kommt zugute, dass anders als in den meisten vorherigen Begegnungen fast alle Spieler zur Verfügung stehen.

Hopton muss passen

Lediglich Jessica Hopton ist aufgrund ihrer langanhaltenden Knieprobleme weiterhin verletzt, ansonsten kann die TSV-Mannschaft bei den Heimspielen mit „voller Kapelle“ in die Kellerduelle gehen. „Wir haben dieses Mal die Qual der Wahl“, frohlockt Nikolaj Persson, dessen jüngerer Bruder ebenfalls in der Halle sein wird. „Jonathan ist weitgehend beschwerdefrei. Er ist ein guter Allrounder und unser Backup, der da ist, wenn wir ihn brauchen.“

Larkimo spielt in der 2. Bundesliga

Wer tatsächlich spielt, wird in beiden Begegnungen kurzfristig entschieden. Die Trittauer können sogar auf Oskari Larkimo verzichten. Nikolaj Persson verrät: „Er spielt in der zweiten Mannschaft.“ Im Mixed – lange Zeit in dieser Saison die Schwachstelle der TSV-Mannschaft – wird man auf Kontinuität und somit die Konstellation setzen, die in den vergangenen Begegnungen erfolgreich war. Im November hatte die Paarung Matthew Clare und Inalotta Suutarinen erstmals in dieser Saison im gemischten Doppel für die Stormarner gepunktet.

Sieg in München eingeplant

Gegen den TSV Neuhausen-Nymphenburg (Sonnabend, 15 Uhr) ist ein Sieg fest eingeplant, auch wenn der Tabellenletzte zuletzt den -fünften SC Union Lüdinghausen mit 5:2 geschlagen hat. In München hatte Trittau (acht Punkte) in der Hinrunde souverän mit 5:2 gewonnen – das möchte man auch vor eigenem Publikum schaffen und den Kontrahenten (drei Punkte) dadurch weiter distanzieren.

Trittau setzt auf Heimvorteil

Gegen Freystadt erwartet Nikolaj Persson „ein Duell auf Augenhöhe“. Angesichts der identischen Bilanz von jeweils acht Punkten und 26:37 Spielen keine allzu gewagte Prognose. In Bonn hatten die Trittauer in einer umkämpften Partie im Hinspiel knapp mit 3:4 verloren. „Wir hatten nicht unseren besten Tag“, sagt Persson, der hofft dass seine Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) den Spieß umdrehen kann: „Wir müssen die paar Prozent, die in der Hinrunde gefehlt haben, in eigener Halle aufs Feld bringen. Den kleinen, aber feinen Unterschied durch die Zuschauer und die eigene Halle sollten wir nutzen können und uns selbst ein vorweihnachtliches Geschenk machen.“