Trittau: Etat 2018 einstimmig beschlossen

Die Gemeindevertreter in Trittau haben den Haushaltsplan 2018 einstimmig verabschiedet. Im Verwaltungshaushalt wurden 21, 473 900 Euro, im Vermögenshaushalt 5,350 400 Euro festgelegt. „Es ist ein solider Haushalt, aber trotzdem auf Kante genäht. Wir haben kaum Rücklagen und können auch keine neuen bilden“, erläuterte Bürgermeister Oliver Mesch.

Investiert wird ein neues Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Trittau in Höhe von 185 000 Euro, in die Planung einer neuen Kindertagesstätte 100 000 Euro, den Ausbau des Herrenruhmwegs für 700 000 Euro und die Oberflächenentwässerung des Zweckverbandes Obere Bille mit 724 000 Euro. Die Schaffung der „Brückenkita“ für Migrantenkinder zur Vorbereitung auf die reguläre Kita ist durch ein Bundesförderprogramm kostenneutral. Für die Altlastensanierung eines Grundstücks im Gewerbegebiet Nord wurden schon 2014 genau 350 000 Euro eingeplant, die aufgrund der zeitlich gestreckten Umsetzung als Haushaltsrest immer weiter übertragen werden. Enthalten ist auch der Kreiselbau in der Großenseer Straße.

Diskutiert wurde auf Antrag der Grünen über die Aufstockung der Stelle der Gleichstellungsbeauftragten auf Vollzeit, wie es ein neues Gesetz der Landeregierung vorsieht. Da der Gemeindetag hiergegen wegen der Finanzierung, die die Gemeinden tragen sollen, Einspruch eingelegt hat, wurde jedoch beschlossen, bis zur endgültigen Klärung alles beim alten zu belassen. „Die Gleichstellungsbeauftragte macht eine wichtige Arbeit“, stellte Bürgermeister Mesch klar. Jedoch könne das Land nicht neue Aufgaben schaffen und die Finanzierung auf die Gemeinde abwälzen. Auch ein Antrag der BGT zur Abschaffung der Straßenbaubeitragssatzung wurde abgelehnt. Das komplexe Thema soll zunächst im Hauptausschuss diskutiert werden.

Zudem beschlossen die Gemeindevertreter den Beitritt zum Stormarner Bündnis für bezahlbaren Wohnraum. Der B-Plan 3A (Zum Riden) steht kurz davor, rechtskräftig zu werden. Dann kann „Penny“ seine geplante Erweiterung beantragen. Aus formellen Gründen musste der Bebauungsplan 18 (Altes Amtsgericht) aufgehoben werden. Er war nie richtig gültig gewesen. Somit besteht hier nun gar kein B-Plan mehr, was allerdings auf den Bestand keine Auswirkung hat.

Trittaus Einwohnerzahl wächst stetig, lag am 31. März dieses Jahres bei 8882 Bewohnern. Trittau ist als Unterzentrum eingestuft und Einzugsgebiet für etwa 20 000 Menschen, die aufgrund der zeitlich gestreckten Umsetzung als Haushaltsrest übertragen wurden und auch weiter übertragen werden. Nach wie vor sollen neue Baugebiete ausgewiesen werden.