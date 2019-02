Trio des VfB gibt sich bescheiden

Drei Lübecker Neuzugänge sind bei der Wahl zu Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres nominiert / Abstimmung endet heute

von Sascha Sievers

14. Februar 2019, 14:40 Uhr

Im Vorjahr standen drei Spieler von Holstein Kiel bei der Wahl zu Schleswig-Holsteins Fußballer des Jahres ganz oben auf dem Treppchen. Spielgestalter Dominick Drexler gewann vor Torjäger Marvin Ducksch und Kapitän Rafael Czichos. Doch bei diesjährigen Ehrung, die für Montag, den 11. März, im Druckzentrum des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags in Büdelsdorf vorgesehen ist, wird von diesem Trio kein Akteur zugegen sein. Dennoch hat der Zweitligist abermals drei heiße Eisen im Feuer: Kapitän David Kinsombi, Keeper Kenneth Kronholm und Torjäger Kingsley Schindler.

Je drei Spieler stellt auch Regionalligist VfB Lübeck. Bei den Grün-Weißen sind es drei Neuzugänge: Ahmet Arslan, Daniel Franziskus und Tommy Grupe. Ein Trio, das auf Anhieb einschlug.

VfB-Rückkehrer Arslan, erst kurz nach Saisonbeginn vom VfL Osnabrück zurückgeholt, erzielte in 19 Spielen für den VfB sieben Treffer. Der Offensivspieler war schon einmal als Fußballer des Jahres nominiert. 2014 landete der 24-Jährige hinter dem Kieler Marc Heider auf Rang zwei. „Nominiert zu werden, ist nicht selbstverständlich, wenn man erst ein halbes Jahr wieder in Schleswig-Holstein spielt. Ich freue mich darüber – auch wenn es weder mich noch mein Team besser macht“, sagt Arslan.

Abwehrspieler Tommy Grupe war derweil überrascht, dass in Schleswig-Holstein überhaupt diese Wahl stattfindet: „In Rostock wurde immer nur die Mannschaft des Jahres gesucht. Und die steht für mich als Fußballer auch immer im Vordergrund. Trotzdem freue ich mich natürlich über die Nominierung“, so der vor der Saison von Hansa geholte 26-Jährige. Der vom VfB Oldenburg an die Lohmühle gewechselte Angreifer Daniel Franziskus, der bislang 13 Treffer für den VfB erzielte, sieht auch seine Nominierung in erster Linie in der starken Leistung des gesamten Teams begründet. „Dass ich, Tommy Grupe und Ahmet Arslan dabei sind und unser Coach Rolf Landerl auch noch als Trainer des Jahres nominiert ist, spricht für die guten Leistung, die wir zeigen konnten und auch dafür, dass der VfB Lübeck positiv wahrgenommen wird“, so der 27-Jährige.

Wer sich an der Wahl beteiligen will, sollte sich beeilen. Bis heute kann noch auf der Internetseite des SHFV unter www.shfv-kiel/voting2018 abgestimmt werden – für den Fußballer, die Fußballerin und den Trainer des Jahres. Ins abschließende Wahlergebnis fließen auch die Stimmen einer Jury und der Trainer der höherklassigen Mannschaften im Land mit ein.



Die weiteren Nominierten: Rene Guder, Christian Jürgensen, Torge Paetow (alle SC Weiche Flensburg 08), Marcello Meyer (Strand 08).