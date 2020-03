BAd Oldesloe : Trinkwasseranlage soll saniert werden

Nach Legionellenbefall im Frühjahr 2019 wird die Wasseranlage erneuert.

Avatar_shz von shz.de

11. März 2020, 15:20 Uhr

Bei einer routinemäßigen Trinkwasseruntersuchung in der Schule am Masurenweg im Frühjahr 2019 wurde in der Sporthalle II ein Legionellenbefall festgestellt. Sofortmaßnahmen wie das täglichen Spülen der Leitungen durch die Hausmeister, Temperaturerhöhung der Wasseraufbereitung und der Einbau von drei selbst spülenden Duscharmaturen brachten keinen Erfolg. Der Legionellenbefall dauert an. Eine durchgeführte Gefährdungsanalyse ergab, dass die komplette Anlage, die aus den 1980er Jahren stammt, in der Sporthalle II erneuert werden muss. Das soll jetzt umgehend in Angriff genommen werden. Die Kosten inklusive Ingenieur-Honorar belaufen sich auf rund 110.000 Euro. Das Geld muss der Schulverband Bad Oldesloe in einem Nachtragshaushalt bereitstellen. Darüber wollen die Schulverbandsmitglieder am Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr in der Mensa der Schule beraten.

Echte Alternativen zur Sanierung gibt es nicht, wenn die Sanitäranlagen weiter betrieben werden sollen. Auf Anraten des eingeschalteten Ingenieurbüros muss die gesamte zentrale Wasseraufbereitungsanlage erneuert werden. Dazu gehört auch die Erneuerung des Warmwasserspeichers und des heute nicht mehr zulässigen Zentralmischers. Durch die höheren Wassertemperaturen müssen auch neue Dusch- und Waschtischarmaturen mit Verbrühungsschutz installiert und alle Wasserleitungen erneuert werden.

Die Arbeiten sollen durch ein Ingenieurbüro fachlich begleitet und überwacht werden. Sollte sich die Verbandsversammlung gegen eine sofortige Sanierung entscheiden beziehungsweise sie auf 2021 verschieben, müssen bis dahin die Dusch- und Waschräume der Sporthalle II wegen des Legionellenbefalls gesperrt bleiben.

Weiteres Thema ist die Garantierte Grundschulbetreuung. Hierbei geht es um die Änderung der Gebührensatzung und die Einstellung einer vierten Betreuungskraft zum 1. August.