Grosshansdorf : Trimm dich fit!

Sportliche Spende in Großhansdorf: Trimm-Dich-Pfad mit 20 Stationen wieder hergerichtet .

von shz.de

30. April 2018, 06:00 Uhr

Ein kleiner und freundlicher Typ in grüner Turnhose mit einem nach oben gereckten rechten Daumen bewegte in den 1970er Jahren (fast) die ganze Republik: „Trimmy“, Symbolfigur der Trimm-Dich-Bewegung des Deutschen Sportbundes, animierte Alt und Jung zu sportlichen Aktivitäten. Die Kommunen bauten Trimm-Dich-Pfade, die in den 80er Jahren – weil aus der Mode gekommen – in Vergessenheit gerieten und verfielen. Nicht so in Großhansdorf.

Dank einer privaten Spende von Großhansdorfer Geschäftsleuten wurde der Trimm-Dich-Pfad mit seinen 20 verschiedenen Stationen wieder hergerichtet. Die zum großen Teil aus Holz bestehenden Geräte waren in die Jahre gekommen und hatten unter den Witterungseinflüssen gelitten. Auch die Schilder an den einzelnen Stationen wurden erneuert. „Wir hätten das von uns aus nicht gemacht“, räumte Bürgermeister Janhinnerk Voß jetzt bei der Scheckübergabe ein, „dafür war einfach kein Geld übrig und der Pfad stand nicht ganz oben auf der Haushaltsliste.“

2000 Euro spendeten Makler Friedhelm Kiesler, Architekt Peter Schnabel und Bauträger Markus Wehrhahn: „Wir haben gesehen, dass immer wieder Menschen den Pfad genutzt haben, da erschien es sinnvoll, alles wieder in Ordnung zu bringen.“ Der drei Kilometer lange Kurs beginnt und endet am Waldreiterweg (vom Wöhrendamm aus Richtung Kreisel unmittelbar vor der

U-Bahn-Brücke in den Waldreiterweg bis zum Parkplatz abbiegen“.

Das Maskottchen wurde in seiner Originalversion von Dieter Sihler gezeichnet. Zu der Figur gehörten auch zahlreiche Werbespots, wie etwa „Lauf mal wieder“ oder „Fahr mal wieder Rad“. Inzwischen gibt es eine „Wiederbelebung“ der Bewegung: In Duisburg, München, Münster und Leipzig wurden neue Trimm-Parks eingerichtet.