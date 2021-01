Ahrensburg : Trickdieb erbeutet Bargeld von einem Senior

Übeltäter spricht 84-Jährigen in Ahrensburg im Treppenhaus einer Arztpraxis an und beraubt ihn.

Avatar_shz von ots

06. Januar 2021, 11:02 Uhr

Ahrensburg | Ein 84-jähriger Mann wurde laut Polizeibericht am Montag, 4. Januar, gegen 9.30 Uhr im Treppenhaus einer Arztpraxis in der „Große Straße“ in Ahrensburg von einem Mann angesprochen. Dieser habe ihm eine Zwei-Euro-Münze hingehalten und gefragt, ob er wechseln könne. Der Geschädigte nahm daraufhin sein Portmonee in die Hand und öffnete das Kleingeldfach, um dieser Bitte nachzukommen. Etwas später stellte der Senior dann fest, dass ihm 100 Euro in Geldscheinen fehlten.

Tatverdächtiger zwischen 40 und 50 Jahre alt

Der Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben: Etwa 170 Zentimeter groß, 40 bis 50 Jahre alt, gepflegtes Erscheinungsbild. Die Kriminalpolizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber, die Angaben zur Person machen können, sich unter Ruf (04102) 809-0 zu melden.