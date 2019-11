Eigentümer gesucht : Trickbetrüger in Norddeutschland – Wem gehören diese Schmuckstücke?

Bereits 2017 gelang es der Polizei Trickbetrüger zu stellen. Nun werden Eigentümer von Wertgegenständen gesucht.

04. November 2019, 14:51 Uhr

Trittau/Ahrensburg | Bereits im November 2017 wurde ein älteres Ehepaar aus Trittau von Trickbetrügern überlistet. Unter dem Vorwand einer Notlage, erbettelte eine Frau Geld für ein vermeintlich benötigtes Rückfahrtticket und verschaffte sich so zugang zur Wohnung des Paares, wo sie unbemerkt Schmuck entwendete und unerkannt entkommen konnte.

Zu der Zeit gingen diverse Hinweise zu ähnlichen Vorfällen bei der Polizei ein. In diesem Zusammenhang konnte dann ein Fahrzeug mit mehreren Personen besetzt in Grande festgestellt und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung wurden sämtliche Schmuckstücke gefunden, bei denen die Eigentumsverhältnisse bis heute nicht geklärt werden konnten, teilte die Polizei am Montag mit (für Bilder der Wertgegenstände, siehe unten).

Eigentümer gesucht

Die Polizei geht davon aus, dass die nicht zugeordneten Schmuckstücke aus Wohnungseinbrüchen bzw. Diebstählen im norddeutschen Raum stammen könnten. Dazu werden nun Personen gesucht, die Angaben zu den Schmuckstücken machen können oder die rechtmäßigen Besitzer dieser sind. Sie werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.

Zu diesen Schmuckstücken werden noch Eigentümer gesucht:

