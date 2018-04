Tresor aufgeflext: Zeugen gesucht

In der Nacht zum Montag gegen 2.30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass es in Stapelfeld im Ahrensburger Weg gerade zu einem Einbruch in eine Holzfirma kommen soll. Polizeibeamte waren schnell vor Ort, konnten jedoch auf dem Gelände niemanden mehr antreffen.Die Beamten stellten fest, dass unbekannte Täter ein Zaunelement der Umzäunung entfernt hatten und so auf das Gelände gelangten. Danach lösten die Täter ein Trapezblech und konnten so in die Halle eindringen. Die angrenzenden Büroräume wurden oberflächlich durchsucht, ein Tresor wurde aufgeflext. Was genau entwendete wurde, ist unklar. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Ahrensburg unter Telefon: (04102) 809-0.