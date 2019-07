Trave-Tragödie: 98-Jähriger tot

von shz.de

31. Juli 2019, 12:56 Uhr

lübeck | Rettungsdienst und Feuerwehr sind Dienstagabend , 21.15 Uhr, zur Untertrave in Lübeck gerufen worden. Passanten hatten dort einen im Wasser treibenden Mann entdeckt. Es handelte sich um einen 98-jährigen Lübecker, welcher offenbar in Höhe des Schuppen 9 mit seinem Rollator in die Trave gestürzt war. Ein Passant hatte ihn dort im Wasser treibend entdeckt und sich laut Hilfe rufend bemerkbar gemacht. Helfer sprangen ohne zu zögern ins Wasser. Ein weiterer versuchte per Rettungsstange, den Senior über Wasser zu halten. Mit Hilfe der ersten eingetroffenen Polizisten gelang es, den Mann aus dem Wasser zu heben. Rettungsdienst und Notarzt begannen mit der Wiederbelebung (siehe Foto rechts). Der 98-Jährige verstarb allerdings kurz darauf im Krankenhaus. Die Tauchergruppe der Lübecker Feuerwehr konnte den in der Trave versunkenen Rollator bergen (Foto oben). Wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte, ist unklar. Beamte des Kriminaldauerdienstes ermitteln.