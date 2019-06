Trave ökologisch verbessert

Umweltminister Jan Philipp Albrecht würdigt zehnjähriges Bestehen des Gewässerunterhaltungsverbandes Trave (GUV)

von shz.de

03. Juni 2019, 14:40 Uhr

Hamberge | Die Trave entspringt in Gießelrade bei Ahrensbök, bahnt sich den Weg durch das Segebergische, führt durch Stormarn und mündet nach etwa 120 Kilometer in der Ostsee – nur wenige Kilometer Luftlinie von der Quelle entfernt. Seit zehn Jahren kümmert sich der Gewässerunterhaltungsverband (GUV) Trave um das Gewässer. Grund genug für Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht, die Arbeit der GUV-Mitarbeiter zu würdigen. „Auch durch ihren Einsatz ist es gelungen, den ökologischen Zustand der Trave zu verbessern“, so Albrecht beim Besuich der Strommeisterei in Hamberge. Der Verband habe die schwierige Herausforderung gemeistert, unterschiedliche Nutzungsansprüche wie Abflusssicherung, Erhaltung von Natur und Umwelt und Erreichung eines gewässerökologisch guten Zustandes unter einen Hut zu bringen.

Am 1. Januar 2009 hatte das Land seine Unterhaltungsaufgaben für den rund 45 Kilometer langen Abschnitt des Landesgewässers Trave auf den GUV Trave übertragen. Der GUV wurde eigens zur Übernahme dieser Aufgabe von dem im Einzugsgebiet der Trave liegenden Wasser- und Bodenverbänden und Städten gegründet. Mit Übertragung der Unterhaltungsaufgaben erfolgte auch eine Überleitung der bis dahin landeseigenen Strommeisterei in Hamberge auf den Wegezweckverband der Gemeinden des Kreises Segeberg (WZV), den der GUV seitdem mit der Gewässerunterhaltung beauftragt hat. Die jährlichen Aufwendungen der Gewässerunterhaltung werden vom Land getragen. Zu den Aufgaben der Strommeisterei beziehungsweise des WZV gehört es, den ordnungsgemäßen Abfluss der Trave sicherzustellen. Überwiegend sind Abflusshindernisse, wie zum Beispiel umgestürzte Bäume zu beseitigen und es erfolgt eine regelmäßige Gewässermahd der Trave im Sommerhalbjahr. Die Unterhaltung wird so schonend wie möglich von Wasserseite mit dem Mähboot ausgeführt. Dabei werden die Vorgaben des Rahmenunterhaltungsplanes, der 2011 vom GUV aufgestellt und mit den Kreisen Segeberg und Stormarn sowie der Hansestadt Lübeck abgestimmt worden ist, beachtet.

Besondere Bedeutung hat der Rahmenunterhaltungsplan im für Natur und Umwelt sensiblen Bereich des FFH-Gebietes Travetal, das zwischen dem Wardersee und Lübeck rund 1.280 Hektar umfasst. Neben der Gewässerunterhaltung hat der GUV in zehn Jahren eine ganze Reihe von Projekten der Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt oder wird diese umsetzen, damit der gute ökologische Zustand in der Trave erreicht werden kann.