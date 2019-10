Trave – ein Fluss mit Wendungen

Avatar_shz von Volker Stolten

22. Oktober 2019, 16:13 Uhr

Die Trave ist mit rund 120 km der zweitlängste Fluss Schleswig-Holsteins. Ursprünglich von den Schmelzwassern der Eiszeit geformt, schlängelte er sich Jahrtausende ungestört durch die Landschaft. Vor 200 Jahren begann der Mensch dann, den Fluss immer stärker zu zähmen – insbesondere im vergangenen Jahrhundert nahm man ihm viele Wendungen und begradigte ihn auf weiten Strecken. Die Trave sollte dem Transport dienen – von Gütern und Menschen, vor allem aber dem Abtransport des Wassers aus der Landschaft heraus in Richtung Ostsee. Siedlungen am Fluss sollten vor Hochwasser geschützt und landwirtschaftliche Nutzfläche gewonnen werden. Heute wendet sich der Umgang mit unseren Gewässern und dort, wo möglich, darf sich die Trave wieder schlängeln. Biologin Sabine Reichle, Nabu-Vorsitzende Reinfeld-Nordstormarn, stellt Mittwoch, 30. Oktober, 19 Uhr, im Herrenhaus des

Instituts für Ökologischen Landbau Trenthorst, Trenthorst 32 in Westerau, die Entwicklung und neuere Maßnahmen vor.

Eintritt frei. Anmeldung erbeten per E-Mail unter: foelt@thuenen.de oder Ruf: (04539) 8880 201 oder (04539) 8880 215.

Gratulation





Renate und Eugen John aus Tremsbüttel feiern heute ihren 60. Ehe-Geburtstag.