Neritz : Traut Bürgermeister demnächst Paare?

Gemeinderatssitzung am 27. November.

von Dirk Gusick

22. November 2018, 16:31 Uhr

Neritz Kann der Neritzer Bürgermeister Dennis Hauke künftig in der Gemeinde Paare trauen? Das ist eines der Themen auf der Gemeindevertretersitzung am Dienstag, 27. November, ab 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus in der Bergstraße. Für Trauungen muss dann auch noch ein geeigneter Ort beziehungsweise Raum gefunden werden. Zuvor gibt es die Einwohnerfragestunde, der Bericht des Bürgermeisters sowie Berichte aus den Arbeitsgruppen Wasser und Kita auf der Tagesordnung. Weitere Themen sind Billigung des Konzepts des Bebauungsplans Nr. 3 sowie der entsprechende Entwurfs- und Auslegungsbeschluss, die Abrechnung des Vogelschießens 2018, ein Antrag der Freiwilligen Feuerwehr auf alleinige Anschaffung einer Wärmebildkamera sowie der Haushalt für das Kommende Jahr. Zum Ende der Sitzung können Bürger nochmals Fragen an das Gremium stellen.

Bereits eine halbe Stunde vor der Sitzung treffen sich die Mitglieder des Wahlprüfungsausschusses zur Vorprüfung der Gemeindewahl vom 6. Mai.