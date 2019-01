Siek/Reinbek : Trauma-Pädagogik für Tagespflege-Personen

Familienzentren kooperieren im Bereich der Fortbildung.

von shz.de

25. Januar 2019, 13:31 Uhr

Siek/Reinbek | Das Familienzentrum der Gemeinden Siek und Barsbüttel, das FaSiBa und das Familienzentrum Reinbek planen eine Kooperation. Die beiden Familienzentren organisieren jeweils einen Fortbildungstag zum Thema „Trauma-Pädagogik für Tagespflege-Personen“. Um möglichst allen interessierten Tagesmüttern und -vätern den Besuch der Fortbildung zu ermöglichen, werden zwei Formate angeboten: zwei halbe Tage (in Barsbüttel) und ein ganzer Tag in (Reinbek).

Trauma – obwohl in den Medien und im Alltag allgegenwärtig, ist der Begiff für viele nicht eindeutig definiert. Dennoch spielt das Trauma in der Arbeit mit Kindern eine große Rolle. Denn die Verhaltensweisen von Kindern sind vielfältig und manchmal schwer zu verstehen. Naheliegend ist die Zuordnung des Begriffs zu Kindern, die aus geflüchteten Familien nach Deutschland gekommen sind und nun versuchen, ihre Erfahrungen zu verarbeiten. Daneben gibt es Kinder, die durch Gewalterfahrungen, Verlust einer Bezugsperson oder Vernachlässigungen hochbelastet sind und ihre Bezugsperson in der Tagespflege an deren professionelle und persönliche Grenzen bringen. Trauma-Pädagogik bietet verständliche Erklärungsansätze und Handlungsmöglichkeiten.

> Termine für Barsbüttel sind Montag, 25. Februar, und Montag, 4. März, je von 16-19 Uhr, Kita Guipavasring. Anmeldung: Familienzentrumfasiba@t-online.de. Termin für Reinbek: Montag, 18. März, 9-16 Uhr in der Begegnungsstätte Reinbek Neuschönningstedt. Anmeldungen an familienzentrum@reinbek.de.