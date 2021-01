Die Woche in Stormarn : Trauer, Unfälle und das Corona-Virus

Diese Artikel interessierten unsere Leser zwischen dem 24. und 29. Januar besonders.

29. Januar 2021, 20:07 Uhr

Bad Oldesloe | Wir werfen in unserer Wochenrückblicks-Rubrik (24. bis 29. Januar) einen Blick auf die Themen, die unsere Online-Leser besonders interessierten.

Große Trauer um Robert Gast

Mit nur 58 Jahren verstarb der Bad Oldesloe Augenarzt und Musiker Robert Gast. Erst im Dezember hatte er ein neues Album herausgbracht. Viele Jahre lang spielte er außerdem in der Coverband „Stone“. Der Nachruf wurde sehr häufig gelesen und geteilt. Unser Beileid gehört seinen Angehörigen, Freunden und Verwandten

Volle Innenstadt und wenig Rücksicht trotz Shutdown

Die kleine Reportage über die Verhältnisse in der Bad Oldesloe Innenstadt an einem Samstag während des Shutdowns, fand viel Zustimmung unter unseren Lesern. Auch sie wurde häufig geklickt und geteilt.

Trittauer Pflegeheim kritisiert nach 16 Todesfällen die Impfstrategie scharf

Wenn in einem Senioren- oder Pflegeheim Corona-Infektionen auftreten, werden Impftermine in den jeweiligen Heimen zunächst abgesagt. Das Land beruft sich dabei auf mediznische Kriterien, die gegen eine Impfung sprechen. Ein solcher Vorgang betraf auch das "Haus Billetal" in Trittau. Von dort wird aber nicht nur die Impfstrategie hinterfragt, sondern auch die Kommunikation von Land, KVSH und Kreis kritisiert. Der Geschäftsführer der betroffenen Einrichtung drehte sich nach eigener Aussage „im Kreis“ bei der Suche nach Lösungen. Er ist sicher, dass Todesfälle und schwere Erkrankungen hätten vermieden werden können.

Unfälle

In Stapelfeld verstarb ein Autofahrer bei oder durch einen Unfall. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten ihm nicht mehr helfen. Ebenfalls in Stapelfeld wurde die Feuerwehr bei einem anderen Unfall nicht nur zum Retter, sondern auch zum ehrenamtlichen Transporter für Baby-Nahrung. Auf der A21 bei Bad Oldesloe kam ein Transporter derweil von der Straße ab und durchbrach einen Wildzaun. Der Sprinter kippte auf die Seite, der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus.