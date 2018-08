Bad Oldesloe : Trauer und Sterben Raum geben

Vor 20 Jahren wurde der Ambulante Hospizdienst Oldesloe und Umgebung gegründet

„DaSein“ ist der neue Name, das Logo aber ist das alte geblieben. Der Ambulante Hospizdienst Oldesloe und Umgebung wurde vor zwei Jahrzehnten gegründet und feiert am 23. August seinen 20. Geburtstag mit einem bunten Festakt im Kub-Saal. Gäste sind herzlich willkommen.

1998 startete der Verein mit 23 engagierten Mitgliedern, denen das Tabuthema Sterbebegleitung eine Herzensangelegenheit war. „Heute haben wir 110 Mitglieder und drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen“, sagt Angelika Reichel, die den Verein damals mitbegründete und ihn heute als Koordinatorin hauptamtlich unterstützt. An die Anfänge erinnert sie sich noch ganz genau. „Ich kam damals über die Flüchtlingsarbeit beim DRK zum Thema Sterbebegleitung und habe zusammen mit Barbara Schleth und Pastorin Ingrid Schumacher das erste Trauerseminar in Bad Oldesloe organisiert“, so Angelika Reichel. Nach einer gut besuchten Podiumsdiskussion im Rathaussaal wurde anschließend von sieben Engagierten der Verein gegründet.

„Vor 20 Jahren ging ein Ruck durch Bad Oldesloe, es wurden mehrere Vereine gegründet, die sich sozial engagierten“, erinnert sich auch Vorstandsmitglied Peter Kuhlen. Doch der Verein DaSein ist etwas ganz Besonderes, denn er widmet sich so ziemlich allen Tabuthemen, die mit dem Thema Tod zusammenhängen, also Trauer, Schmerzen, Einsamkeit, Abschied und Sterben. „Wir sind ein Verein, der Anstöße gibt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen“, betont Hans-Christian Asmussen, zweiter Vorsitzender des Vereins.

Inzwischen haben sich die Zeiten gewandelt, nicht zuletzt auch durch die Gründung des Hospizvereins „Lebensweg“, der ein stationäres Hospiz am Sandkamp bauen wird. Beide Vereine arbeiten eng zusammen. „Unser Schwerpunkt ist die Trauer- und Sterbebegleitung mit Hilfe verschiedener Konzepte. Und wir betreuen alle Menschen palliativ zu Hause, auch die, die nicht in ein Hospiz gehen können, zum Beispiel Menschen in Pflegeheimen“, erklärt Angelika Reichel. Mit einigen Pflegeheimen gebe es auch schon Kooperationsverträge, außerdem sei der Verein vielseitig vernetzt. Mit dem Hospizverein in Ahrensburg werden alljährlich gemeinsame Fortbildungen organisiert.

Vor 20 Jahren gab es einen ersten Vorbereitungskurs für die Sterbebegleitung, in diesem Herbst wird der 12. Kurs stattfinden. Diesmal sind auch zwei Männer dabei, die sonst in der absoluten Minderheit in der Vereinsarbeit sind. „Frauen gehen mit dem Thema Sterben viel offener und gefühlsbetonter um“, sagt Regina Techen, die seit sieben Jahren ehrenamtliche Sterbebegleiterin ist und im Vorstand mitarbeitet. „So eine Sterbebegleitung kann recht kräftezehrend sein, aber es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen“, so die Oldesloerin. Bei den Schulungen stelle sich dann heraus, ob jemand das wirklich könne und stabil genug sei dafür.

„Viele machen das aber auch einfach für sich selbst“, weiß Sarah Kube, die seit einem halben Jahr 20 Stunden wöchentlich als hauptamtliche Kraft für den Verein arbeitet. Die Sozialarbeiterin und Krankenschwester stellt den Kontakt zu den Pflegeheimen her und leitet die Kurse für die Sterbebegleitung. „Unser Verein wird von den 33 ehrenamtlichen Begleitern getragen, die zu den Menschen nach Hause oder ins Pflegeheim gehen, um sie in ihrer letzten Lebensphase zu begleiten “, betont Angelika Reichel. Außerdem sei der Verein immer auch auf Spenden angewiesen.

Das Vereinsjubiläum soll am Donnerstag, 23. August, um 18 Uhr mit einem Festakt im Kub gefeiert werden. Nach einem Sektempfang gibt es um 19 Uhr „Die Brüder Löwenherz“, ein Erzähl- und Figurentheater von Patra Albersmann. Anschließend können sich alle Gäste bei einem leckeren Imbiss des Kub-Cafés zu einem Austausch und Klönschnack niederlassen. Anmeldungen nimmt der Verein DaSein, Mühlenstraße 22, Tel. 044531/800750, ab sofort entgegen. Der Eintrtitt ist frei.