Bad Oldesloe : Trauer bei den Wollschwalben

30 Jahre strickte sie für den guten Zweck. Jetzt ist Jutta Gräpel 90-jährig gestorben.

Bad Oldesloe | Jutta Gräpel gehörte zu den ältesten Strickerinnen der ersten Stunde. Mehr als 30 Jahre lang strickte die Oldesloerin für die Wollschwalben Jacken und Strümpfe, die dann für einen guten Zweck auf Basaren verkauft wurden. Jetzt ist Jutta Gräpel im Alter von 90. Jahren verstorben und die Wollschwalben trauern um ihre treueste Mitstrickerin. „Sie war unsere beste Strumpfstrickerin, obwohl sie fast blind war. Und sie ließ es sich so gut wie nie nehmen, mehrmals im Jahr beim Verkauf der Strickwaren auf Basaren, Festen und Märkten dabei zu sein“, sagt Helga Denkelmann, Begründerin der Oldesloer Wollschwalben. Nur selten legte die gebürtige Ostpreußin die Stricknadeln aus der Hand. Den Wollschwalben wird die fleißige Strickerin bei ihren zweiwöchentlichen Strickrunden – nun im Finkenweg – fehlen. In Kürze hätte Jutta Gräpel ihren 91. Geburtstag gefeiert. Am 15. August findet um 14 Uhr die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung auf dem Friedhof statt.