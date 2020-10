Glinde : Transporter rammt Findling auf Parkplatz

Ford Transit beim Einparken beschädigt – Feuerwehr bindet ausgelaufenes Motoröl..

18. Oktober 2020, 14:40 Uhr

Glinde | Beim Einparken hat in der Nacht zum Sonntag der Fahrer eines Transporters auf dem Parkplatz an der Sönke-Nissen-Allee in Glinde mehrere Begrenzungssteine an der Außenkante übersehen und einen großen Findling gerammt. Dadurch wurde der Ford Transit beschädigt und Motoröl verteilte sich großflächig am Unfallort. Die Freiwillige Feuerwehr Glinde wurde um 23.35 Uhr alarmiert. Zunächst leuchteten die Feuerwehrleute den Parkplatz aus. Danach streuten sie Bindemittel aus, verteilten diese mit Besen und fegten es wieder auf. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde abgeschleppt.