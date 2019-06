Amtsgericht Ahrensburg : Tragödie um Malte: Erzieherin Martina S. sitzt auf der Anklagebank

Am 18. Juli 2016 ertrank der Zweijährige im Badesee des Feriencamps: Wer ist verantwortlich für das Unglück?

Ahrensburg | Den 18. Juli 2016 werden wohl alle Beteiligten in ihrem Leben nicht mehr vergessen – weder die 20 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren der Kita „Schatztruhe“ aus Hamburg noch deren sieben Betreuerinnen und Betreuer, die im Jugendheim Lichtensee in Hoisdorf ein paar schöne Tage verbringen wollten.

Doch bereits am Ankunftstag geschah die Katastrophe, die sich bis heute niemand so recht erklären kann. Es war der Schicksalstag, an dem der zweijährige Malte von Feuerwehrmännern gegen 20.20 Uhr nur noch tot aus dem Badesee auf dem Gelände des Jugendheims geborgen werden konnte.

Als der fehlende Junge bemerkt wurde, ging um 17.39 Uhr der Notruf bei der Polizei ein. Doch auch die Beamten fanden den Jungen nicht. Es wurden 62 Feuerwehrleute, die DLRG und die Suchhundestaffel alarmiert.

Betreuer waren traumatisiert

Der Fall wirft viele Fragen auf: Wer hatte die Aufsichtspflicht über den kleinen fröhlichen Jungen? Wer ist verantwortlich für das Unglück? Warum verbringt eine Gruppe mit Kleinkindern, die noch nicht schwimmen können, ihre Freizeit an einem Badesee, auch wenn dieser bewacht wurde? Hätte der Tod von Malte, dem jüngsten in der Kindergruppe, verhindert werden können?

Die Staatsanwaltschaft nahm die Ermittlungen auf, die Polizei vernahm die sieben Erzieher. Die Befragungen zogen sich Monate hin, denn die Betreuer waren traumatisiert.

Auch eine Mitschuld des Jugendheim-Betreibers, dem Kirchenkreis Hamburg-Ost, kam in Frage. Doch der verwies damals auf die Einhaltung der Sicherheitspflichten und die Aufschüttung des Badesees mit Sand, um ihn flacher und ungefährlicher zu gestalten.

Beim Spielen plötzlich verschwunden

Nun sitzt die 33-jährige Hamburger Erzieherin Martina S. auf der Anklagebank des Amtsgerichts Ahrensburg. Die offensichtlich schwangere Frau wirkt mitgenommen, bringt kein Wort heraus, so dass ihre Anwältin Gabriele Heinecke die vorbereitete persönliche Einlassung vorlesen muss.

„Es war der schrecklichste Tag in meinem Leben. Mein Mitgefühl gilt Malte und seinen Eltern. Das Unglück hat mich grundlegend erschüttert“, so die Angeklagte, der vorgeworfen wird, den Tod des Jungen durch Unterlassung und Fahrlässigkeit hervorgerufen zu haben.

Sie wisse bis heute nicht, wie das Unglück passieren konnte. Sie habe ihn nur wenige Sekunden zuvor von der Picknickdecke am Badesee aus mit einem Ball in der Nähe der großen Schaukel laufen sehen, dann sei er plötzlich verschwunden.

Insgesamt habe es sich um höchstens 20 bis 30 Sekunden gehandelt, in denen sie die Kescher der Kinder zusammengeräumt habe.

Zwei weitere Erzieherinnen involviert

„Wenn ich mir einer Schuld bewusst wäre, würde ich auch dazu stehen“, betont sie. Doch sie empfinde es als „ungerecht“, dass nur sie auf der Anklagebank sitze. Die anderen beiden verantwortlichen Erzieherinnen hätten den Vorfall ebenso bemerken müssen und so gegebenenfalls ihre Aufsichtspflicht verletzt.

„Ich musste nicht damit rechnen, dass so etwas passiert“, fügt sie hinzu. Alle Erzieherinnen seien ein eingespieltes Team gewesen, das sich gegenseitig aufeinander verlassen konnte.

Ein Erzieher, der damals noch als Praktikant die Kita-Gruppe nach Hoisdorf begleitete, erinnert sich genau an den tragischen Tag:

„Fahrlässig war da eigentlich gar nichts.“ Ehemaliger Praktikant der Kita-Gruppe

Der Betreuungsschlüssel sei zudem optimal gewesen. Mit der Angeklagten sei er oft in Hoisdorf gewesen. Sie sei eine „sehr gute Erzieherin und Leitfigur“ für die Kinder gewesen.