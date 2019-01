Lütjensee : Traditionelles Tannenbaumverbrennen

Gemütliches Beisammensein von Groß und Klein.

11. Januar 2019, 12:37 Uhr

Lütjensee | Der CDU-Ortsverband Lütjensee lädt am Sonnabend, 12. Januar, zu seinem traditionellen Tannenbaum-Verbrennen am Nordstrand des Sees ein. Wie auch in den vergangenen Jahren gibt es bei dem gemütlichen Beisammensein von Groß und Klein, Jung und Alt Glühwein, Kakao und Grillwürstchen, während die ausgedienten Tannenbäume verbrannt werden. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr. Sollte an diesem Tag ein Unwetter oder Sturm aufziehen, wird der Termin aus Sicherheitsgründen um eine Woche auf Sonnabend, 19. Januar, verschoben. Kurzfristige Informationen dazu gibt es im Internet auf der Homepage unter www.cdu-luetjensee.de.