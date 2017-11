Bad Oldesloe : Toska Auerbach – gut aufgelegt

vergrößern 1 von 3 1 von 3





von Andreas Olbertz

erstellt am 25.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Es gibt exklusiv bei der Galerie BOart jetzt eine Postkartenserie mit zauberhaften Motiven der verstorbenen Künstlerin Toska Auerbach. Die Karten kosten pro Stück 3 Euro. Davon gehen jeweils 2,50 Euro an den Lebensweg Stormarn - Toska Auerbach hat diesen Verein noch zu Lebzeiten immer unterstützt. Mit den Postkarten tut sie das nun weiter.

Die Edition hat eine kleine, rührende Vorgeschichte: Ende Januar 2016, halb sechs, letzte Handgriffe. Stühle rücken, Becher in die Spülmaschine, da geht die Tür auf und hinein kommt die 91-jährige Toska Auerbach. Ihre Augen können auch vor 50 Jahren kaum wacher geleuchtet haben, die rotgemalten Lippen ziehen sich breit zu einem Lächeln. „Ich hab’s in der Zeitung gelesen und dachte, da muss ich doch mal gucken!“ Sie legt ihre Handschuhe auf den Tisch. „Wir haben uns doch schon öfter getroffen, aber ihren Namen habe ich vergessen“, sagt sie.

„Emmi, einfach Emmi“, antworte ich und sie meint, das wäre gut zu merken.

Ich weiß, dass sie selbst malt und zeichnet. Sie hat ihren Skizzenblock auf Reisen und Spaziergängen immer dabei. Man kennt ihre Bilder hier in Oldesloe. Nun geht sie durch die Galerie, und zwar gründlich. Sie schaut jedes Bild aufmerksam an, kommentiert, lacht, interpretiert und findet alles wunderbar.

Sie ist eine sehr wache und agile Frau. Ich finde sie schön und würde sie wahnsinnig gern fotografieren. Sie lacht meinen Wunsch weg und verabschiedet sich herzlich, mit dem Versprechen, wiederzukommen. „Tschüß, Frau Emmi!“

Kürzlich hat sie mir ihr kleines Skizzenbüchlein gebracht. Vorsichtig eingepackt in eine Tüte, Adresse und ein paar Worte an mich waren auch darin. Als Erstes aufgeschlagen eine zarte Zeichnung, über die wir sprachen. Eine Zeichnung, hingehaucht im Stehen, kaum größer als zwei Zigarettenschachteln, die sie 2004 in Berlin machte. Die Frau und die Hunde waren eine Schaufensterdekoration. Ich finde das Bild so zauberhaft, dass ich gefragt habe, ob ich es hier zeigen darf. Ich darf! Danke, Frau Auerbach.

Wenige Monate später sprach sie auf unseren Anrufbeantworter, dass sie den Skizzenblock eigentlich heute wieder abholen wollte, aber es sei etwas dazwischen gekommen, nächste Woche bestimmt. Dazu kam es leider nicht mehr, denn sie verstarb wenige Tage später.

Ihr Nachlassverwalter Bodo Rahnenführer fand die Idee, eine Postkarten-Edition aufzulegen, gleich gut. Der Originalskizzenblock geht nun demnächst an ihn.