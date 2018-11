Stormarn : Tödlicher Unfall in Reinfeld – 69-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Der Mann kam auf der Hamburger Chaussee von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Baumgruppe.

von Peter Wüst, rtn

17. November 2018, 18:26 Uhr

Reinfeld | Bei einem schweren Unfall kam am Samstagnachmittag ein älterer Autofahrer in Stormarn ums Leben. Der 69 Jahre alte Mann kam nach ersten Erkenntnissen auf der Hamburger Chaussee in Reinfeld nach links von der Fahrbahn ab. Dabei brach die Fahrzeugachse und das Auto fuhr in eine Baumgruppe hinein.



Erstmeldungen, wonach der Mann in seinem Fahrzeug eingklemmt worden wäre, bestätigten sich nicht. Feuerwehrleute aus Reinfeld holten den schwer verletzten Mann mit einer Crash-Rettung aus dem VW-Passat-Kombi heraus. Doch alle Bemühungen des Rettungsdienstes und des Notarztes, das Leben des Mannes zu retten waren vergebens. Der Mann erlag seinen Verletzungen noch am Unfallort. Die Unfallursache liegt möglicherweise im krankheitsbedingten Bereich.

