Prozess in Lübeck : Tödliche Schüsse auf Ex-Freundin in Bargteheide: Urteil erwartet

29.Nov.2017

Bargteheide | Im Lübecker Prozess um die tödlichen Schüsse auf eine junge Frau in Bargteheide (Kreis Stormarn) wollen die Richter am Mittwoch das Urteil verkünden. Der 36 Jahre alte Angeklagte soll im August 2016 seine Ex-Freundin in seine Wohnung gelockt und sie dort mit drei Schüssen getötet haben. Die junge Frau hatte sich rund vier Monate zuvor von dem als besitzergreifend und gewalttätig geltenden Angeklagten getrennt.

Laut Staatsanwaltschaft wollte der Mann die Trennung nicht akzeptieren. Die Anklagebehörde hat eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes beantragt. Die Verteidigung plädierte in dem Prozess auf Totschlag, stellte aber keinen konkreten Antrag zum Strafmaß.