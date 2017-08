Schlamersdorf : Todesfahrt auf der L 83

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Bei einem schweren Unfall auf der L 83 bei Schlamersdorf ist am Montagabend gegen 18 Uhr ein 30-jähriger Motorradfahrer ums Leben gekommen. Eine Autofahrerin wurde schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die 41-jährige Renault-Fahrerin Richtung Altfresenburg und wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Auf dem Beifahrersitz saß ein 15-Jähriger. Ein Biker fuhr hinter dem Renault und wollte diesen überholen. Hierbei kam es zur Kollision. Der Motorradfahrer wurde per Rettungshubschrauber mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, welchen er dort kurze Zeit später erlag. Die Renault-Fahrerin wurde schwer verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert. Der leicht verletzte Jugendliche wurde vor Ort behandelt.