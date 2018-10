Delingsdorf : Tobias von Pein berichtet im Bürgerhaus

Der SPD-Landtagsabgeordnete wird vor Mitgliedern der AG60-plus über Oppositionsarbeit berichten.

von Andreas Olbertz

15. Oktober 2018, 17:27 Uhr

Die Arbeitsgemeinschaft 60 plus des SPD-Kreisverbandes Stormarn unter der Leitung des Oldesloers Jürgen Schneider hat den Landtagsabgeordneten und neuen Kreisvorsitzenden der Sozialdemokraten, Tobias von Pein, zum bunten Nachmittag am Mittwoch, 24. Oktober, um 15 Uhr ins Bürgerhaus der Gemeinde Delingsdorf (An der Friedenslinde 1), eingeladen. „Oppositionsbänke sind hart – bieten aber auch Chancen“ – unter dieser Überschrift wird Tobias von Pein aus dem Landtag berichten.

Franz Müntefering sagte einst: „Opposition ist Mist“. Dabei gehört Opposition als Kontrolle der Regierung und als „Alternative“ ganz einfach zum System Demokratie dazu. Aber wie sieht es aus Sicht eines Landtagsabgeordneten aus? Hat die SPD noch Einfluss auf die Landespolitik? Bietet die Ausschussarbeit Möglichkeiten der Mit-Gestaltung? Anschließend folgt eine Diskussion. Die wird von Niels-Peter Horn moderiert.

Im bunten Teil des Nachmittags kommt die politische Satire zu Wort. Mit Beispielen zum Thema Opposition. Für Kaffee und Kuchen wird gesorgt, deswegen ist eine Anmeldung per Telefon (04531) 84603 (Anrufbeantworter) oder per Mail an juergen.schneider@spd-od.de erforderlich. Gäste sind willkommen. Die Teilnahme ist kostenlos.