Reinfeld : Titia Ohlhaver: Die Porträts einer Künstlerin

In ihrem großzügigen Atelier im Reinfelder Gewerbegebiet bietet Titia Ohlhaver Workshops für Interessierte an.

von Frauke Schlüter

18. Juni 2020, 13:45 Uhr

Für Titia Ohlhaver war es nicht nur ein Zufall, sondern auch ein wahrer Glücksfall: Auf der Suche nach einem Trockenanzug schaute ihr Mann und passionierter Wassersportler Dr. Ralf Schiller auch bei „Sport Mohr“ im Reinfelder Gewerbegebiet „Im Weddern“ vorbei und wurde gleich doppelt fündig: Er kaufte seinen Anzug und entdeckte das Obergeschoss des Geschäftes, das zu vermieten war. Er und seine Frau machten gleich Nägel mit Köpfen. Aus der ehemaligen Segelmacherei wurde das Atelier der Künstlerin. 180 Quadratmeter Platz, da kann sich ihre Schaffenskraft voll entfalten. „Endlich habe ich den Raum für meine großformatigen Porträts und kann auch Workshops anbieten“, sagt die 57-Jährige. Das sei in ihren kleinen Räumen in Scharbeutz bisher nicht möglich gewesen. Auf 180 Quadratmetern kann sie sich so „richtig austoben“ – wie sie es bezeichnet.

Die sportliche Frau mit den blonden, halblangen Haaren und dem sympathischen, offenen Lächeln sprüht vor Energie. Kunst ist ihre Leidenschaft, die sie vielfältig auslebt. Auf großen Tischen stehen ihre Farben und Pinsel – immer griffbereit, denn oft kommt ihr spontan eine Idee, die sie dann sofort umsetzen möchte. An den Wänden hängen ihre großflächigen Malereien – oft werden sie von Firmen als Blickfang für die Bürowände gekauft oder auch ausgeliehen und immer mal wieder mit neuen ausgetauscht – und natürlich ihre Porträts – meist in Monochrom. Mit diesen hat sie sich längst einen Namen gemacht.

Sie porträtiert nicht nur berühmte Persönlichkeiten wie Greta Thunberg oder Brigitte Bardot, sondern vor allem Privatpersonen oder Familien. Während die VIPs oft im Pop-Art-Stil daherkommen, sind die anderen Porträts in den Farben Schwarz, Weiß und Grau gehalten. „Gerade habe ich einen Auftrag bekommen. Ich soll vier Töchter porträtieren“, erklärt Ohlhaver. Sie besuchte die Familie in ihrem Zuhause, schätzte ein, welches Format am besten passt, fotografierte die vier Geschwister aus allen Blickwinkeln. Manchmal reiche auch ein gutes Foto. „Oft sind es Frauen, die sich von mir malen lassen“, so die Künstlerin. Ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Liebe, ein neuer Anfang – viele Frauen fänden durch ein Porträt wieder zu sich selbst. Ihre Porträts fertigt sie mit Muße. Meist nimmt sie sich einen Monat Zeit. „Ich muss hinter dem Bild stehen. Ansonsten verlässt es nicht mein Atelier“, betont sie.

Ihre Technik bezeichnet sie als „Mixed Media“, manchmal kommen auch Acrylfarben oder Jackson-Ölkreide zum Einsatz. „Die Porträts sind meist monochrom, weil das den Charakter klarer zeigt und viel Ruhe in das Bild bringt“, so Ohlhaver. Und: „Ich male nur Menschen, die mir sympathisch sind.“ Ihr ganz besonderer Stil, aber auch ihre empathische Wesensart sorgen dafür, dass ihre Bilder beliebt sind und oft bereits aus einer Ausstellung heraus verkauft werden. „Erst nach und nach ist mir klar geworden, dass meine Bilder inzwischen in ganz Europa verteilt sind und den Menschen gefallen. Das macht mich glücklich“, freut sich die Künstlerin über ihren Erfolg. Ein neues Projekt hat die rührige Künstlerin bereits im Auge: Sie möchte Tiere porträtieren. Die Idee kam ihr, als ihr treuer Hund verstarb und sie ihre Trauer mit einem Bild von ihm verarbeitete.

Wenn man etwas liebt, ist man mit ganzer Seele dabei“, sagt sie. Und das strahlt die 57-Jährige auch aus, wenn man ihr in ihrem Atelier begegnet. Künstlerisch „vorbelastet“ ist sie. Ihr Vater war selbst Künstler und gab ihr den Rat, „ordentlich Gas zu geben und immer besser zu werden“. Nach dem Studium an der Fachhochschule für Gestaltung in Hamburg arbeitete Titia Ohlhaver zunächst als Illustratorin. Dann wechselte sie zu der Rellinger Sportswear-Firma Jeantex. Ohlhaver entwarf als Chefdesignerin Segelbekleidung, Radsport-Outfits und Teamwear für Fußballer, obwohl sie eigentlich gar keine Designerin ist.

Ende der 90er Jahre machte sie sich selbstständig und designte Crew-Outfits für Schiffseigner. Anschließend gründete sie eine Familie und zog nach Scharbeutz. Dort gab es keine Textilindustrie, nichts mit Design. Und Ohlhaver besann sich auf ihre Ursprünge, die Porträtmalerei, der sie sich schon als junge Frau am liebsten widmete. Doch sie hat noch mehr in Petto: Siebdruck ist eine weitere künstlerische Leidenschaft. In ihrem Atelier nutzt sie eine gigantische Siebdruckmaschine. Zwei Mal jährlich fährt sie nach Griechenland, wo sie sich dem Aquarellzeichnen widmet, ihre Eindrücke von Mensch und Landschaft auf Skizzenblöcken festhält.

An ihrer Kreativität, ihrer Schaffensfreude und ihrer Kunst möchte sie auch Außenstehende teilhaben lassen und bietet daher diverse Workshops an. „Crowded creative House“ heißt ein Angebot, bei dem sich Familien in ihrem Atelier mit Malen, Drucken, Schneiden oder Zeichnen ausprobieren können. Oder wie wäre es mit den Grundtechniken des Siebdrucks? Ohlhaver: „Spannend ist auch der Workshop, bei dem jeder frei in meinem Atelier und in einem geschützten Raum arbeiten kann – an allem, was ihn selbst bewegt.“ Und was macht die vielseitige Künstlerin zur Entspannung? Sie fährt seit Jahren Surfski – in einem sechs Meter langem Kajak. Ein außergewöhnlicher Sport passend zu einer außergewöhnlichen Frau.

Titia Ohlhaver hat ihr Atelier bei „Sport Mohr“, Im Weddern, im Reinfelder Gewerbegebiet. Zu erreichen ist sie unter ohlhaverT@t-online.de und auf ihrer Webseite www.ohlhaver-designer.de.