Klein Wesenberg : Tischabendmahl mit Einzelkelchen

Ostersonnabend findet eine Pilgerwanderung von Bad Oldesloe zum Gut Stegen statt.

von shz.de

15. April 2019, 13:33 Uhr

Die evangelische Kirchengemeinde lädt von Gründonnerstag bis Ostermontag zu Veranstaltungen in dem idyllischen Ort an der Trave ein.

>Gründonnerstag, 18. April, um 18 Uhr beginnt die Veranstaltungsreihe mit einem Tischabendmahl in der Kirche. „Wir benutzen dabei Einzelkelche, Traubensaft und Matzenbrot“, erklärt Pastor Erhard Graf.

>Karfreitag, 19. April, folgt um 14 Uhr ein Gottesdienst in der Hamberger Kirche.

>Ostersonnabend, 20. April, geht es weiter mit einem österlichen Pilgerweg von Bad Oldesloe zum Gut Stegen. Treff ist um 9 Uhr an der Peter-Paul-Kirche in Bad Oldesloe. „Bitte dazu anmelden“, so Pastor Graf.

>Ostersonntag, 21. April, beginnt um 5.30 Uhr in der Klein Wesenberger Kirche eine liturgische Osternacht mit Chor. Mit dem Sonnenaufgang wird gemeinsam Abendmahl mit Einzelkelchen, Traubensaft und Matzenbrot gefeiert. Gemeinsamen Osterfrühstück im Gemeindehaus schließt sich an.

>Ostermontag, 22. April, sind Veranstaltungen für Familien mit Kindern geplant. Um 11 Uhr gibt es einen Familiengottesdienst in der Kirche Klein Wesenberg. Pastor Graf: „Im Anschluss können Besucher mit Kindern bis zum Grundschulalter im Pastoratsgarten Osterüberraschungen suchen. Oder man genießt beim Kirchenkaffee den Blick zu den Störchen.“ Wer ein Fernglas hat, kann die Turmfalken beobachten, die jetzt das neugeschaffene Quartier in luftiger Höhe bewohnen.

Anmeldung zur Pilgertour von Bad Oldesloe zum Gut Stegen mit Pastor Erhard Graf beim Kirchenbüro unter Tel. (04533) 14 16.