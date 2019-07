Reinbek : Tim Rummelhagen weiter im Höhenflug

In neuer Bestzeit sicherte sich Tim Rummelhagen auch in der U18-Konkurrenz den Nordtitel über 110 Meter Hürden.

von Sascha Sievers

23. Juli 2019, 16:08 Uhr

Reinbek | Vor einer Woche hatte sich Tim Rummelhagen Gold bei den Norddeutschen Meisterschaften der U 20 über 110 Meter Hürden gesichert. Ein Titel, mit dem der 17-Jährige nicht unbedingt über die höheren Hürden gerechnet hatte. „Das war ein unfassbarer Erfolg“, kommentierte der Athlet der LG Reinbek-Ohe seinen Triumph in 14,56 Sekunden. Bei den U18-Meisterschaften in Hannover war Rummelhagen am Wochenende entsprechend in der Favoritenrolle – und wurde dieser eindrucksvoll gerecht. In 14,02 Sekunden deklassierte der Reinbeker im Finale den Rostocker Niklas Tuschling, der nach 15,07 Sekunden ins Ziel kam. In neuer Bestzeit machte der 17-Jährige somit seinen Titelhattrick bei den Norddeutschen U18-Meisterschaften perfekt und dürfte entsprechend selbstbewusst am Wochenende zu den nationalen Meisterschaften nach Ulm reisen.