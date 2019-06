Tim Rummelhagen macht in Hamburg fette Beute

17-jähriger Leichtathlet der LG Reinbek-Ohe gewinnt bei U 18-Landesmeisterschaften drei Titel

von Sascha Sievers

24. Juni 2019, 16:45 Uhr

Hamburg | Besser hätte es für Tim Rummelhagen bei den Leichtathletik-Landesmeisterschaften in Hamburg kaum laufen können. In der U 18-Konkurrenz räumte der 17-Jährige von der LG Reinbek-Ohe bei drei Starts alle drei Titel ab und stellte zudem eine neue Bestzeit auf. „Insgesamt war das ein sehr gutes Wochenende“, zog der Youngster ein positives Fazit, nachdem er auf seiner Titeljagd fette Beute gemacht hatte.

Rummelhagen erwischte einen perfekten Auftakt, wurde am Sonnabend zunächst Landesmeister über 100 Meter in 11,35 Sekunden vor Mika Krüger vom SC Rönnau 74 (11,62). „Mein Fokus liegt ja auf den Hürden, deshalb war dieser Wettbewerb eher etwas zum Reinfinden“, sagte der Reinbeker, der mit seiner Siegerzeit nicht ganz zufrieden war. Viel mehr freute sich Rummelhagen tags darauf über den Titelgewinn über 110 Meter Hürden in neuer persönlicher Bestzeit von 14,26 Sekunden. „Der Vorlauf war nicht ganz so toll, aber im Endlauf lief es dafür umso besser“, sagte der Stormarner, der anschließend auch noch Gold über 200 Meter in 22,18 Sekunden vor Matteo Ciuchini vom SC Poppenbüttel (22,25) einstrich. „Da waren meine Beine nach den Läufen zuvor nicht mehr ganz so frisch. Ich wollte aber noch einmal das Bestmögliche rausholen. Dass es trotz eines engen Rennens mit Matteo am Ende zum Titel gereicht hat, ist super.“

Am kommenden Wochenende wird der Reinbeker bei den U 20-Nordmeisterschaften in Hamburg über 110 Meter Hürden starten. Die Teilnahme stellt allerdings mehr ein Training unter Wettkampfbedingungen dar. Ernst wird es wieder in drei Wochen bei den norddeutschen Meisterschaften der U 18 in Hannover. Dort will sich Rummelhagen die Chance nicht nehmen lassen, einen Titelhattrick zu feiern. „Die letzten beiden Jahre habe ich das Hürdenrennen gewonnen, es wäre natürlich super wenn mir das zum Abschluss in dieser Altersklasse ein drittes Mal gelingt.“

Bislang läuft die Saison für den Youngster, der vor Wochenfrist in Lübeck bereits U 20-Landesmeister über 200 Meter geworden war, wie geschmiert. Und in den nächsten Wettkämpfen könnte der Reinbeker weiteres Selbstvertrauen sammeln, um Ende Juli nicht nur beim Saison-Highlight mit breiter Brust aufzulaufen, sondern auch in Ulm bei den Deutschen Jugendmeisterschaften für Furore zu sorgen.

In Hamburg war Rummelhagen der einzige Stormarner, der nach ganz oben auf das Siegertreppchen stieg. Vereinskameradin Lena Kerkloh brachte es zwar wie Landesmeisterin Carolin Harbs (MTSV Hohenwestedt) und Fenja Krohn (LG Elmshorn) im Hochsprung der Frauen ebenfalls auf 1,65 Meter, leistete sich aber mehr Fehlversuche und musste mit Rang drei Vorlieb nehmen.

Bronze holte zudem Clemens Müller-Rahmel vom Ahrensburger TSV im Dreisprung der Männer mit 12,38 Meter, während Beate Kuhlwein (SV Großhansdorf) über 800 Meter der Frauen in 2:22,10 Minuten mit dem undankbaren vierten Platz Vorlieb nehmen musste.