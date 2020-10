Tiefer Graben in Bargteheide

Verhältnis zwischen Stadtverwaltung und Politik erreicht einen neuen Tiefpunkt.

Avatar_shz von shz.de

19. Oktober 2020, 16:48 Uhr

Bargteheide | Zwischen der Bargteheider Stadtverwaltung und der Lokalpolitik klafft ein tiefer Graben. Dass es Konflikte gibt, ist schon lange bekannt. Doch jetzt droht die Lage zu eskalieren. Mit einem Brandbrief haben sich CDU, WfB und FDP an die Öffentlichkeit gewandt und beklagen darin, dass Beschlüsse systematisch nicht umgesetzt werden und sich die Bürgermeisterin über Entscheidungen der Politik hinwegsetzt – immer wieder.



„Bargteheide steht still“





Ein Blatt vor den Mund nimmt niemand mehr in der Runde, die gestern in die Bibliothek des Jagdschlosses Malepartus geladen hat. „Bargteheide steht still“, lautet die einhellige Klage. „Beratungsresistent fasst es ziemlich präzise zusammen“, sagt Norbert Muras, Vorsitzender der Wählergemeinschaft für Bargteheide (WfB). Die Politik, so sagt er, erarbeite umfangreiche Papiere, etwa einen Radwegeplan. Es gebe Beschlüsse „und es wird von der Verwaltung einfach nicht umgesetzt. Dann kommen Argumente, wie dass es erst ein Verkehrskonzept braucht, aber das stimmt nicht“, beschwert sich Muras: „Es braucht nur Initiative, Ortskenntnis und Fleiß. Jetzt liegt der Beschluss seit einem Jahr einfach herum.“

Immer wieder gibt es seitens Lokalpolitikern Kritik an der Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung in den vergangenen vier Jahren. So lange ist Brite Kruse-Gobrecht jetzt Bürgermeisterin. Doch so deutlich wie jetzt ist diese noch nie in die Öffentlichkeit getragen worden.

„Wir haben uns überlegt, ob wir das machen sollen oder ob es nicht eine andere Möglichkeit gibt“, sagt CDU-Fraktionschef Mathias Steinbuck. Die gab es nicht. Nicht mehr. Schon häufig, so sagt er, hätten sie das Gespräch gesucht. Doch jetzt gibt es nicht einmal mehr die informelle Gesprächsrunde zwischen Bürgermeisterin und den Fraktionschefs. „Über unsere Köpfe hinweg hat die Bürgermeisterin die Liste der Eingeladenen erweitert, ohne sich mit uns abzusprechen“, so Steinbuck. Daraufhin habe man die Treffen bis auf weiteres abgesagt. Denn das ist genau das Problem, das die Lokalpolitiker mit der Verwaltungsspitze haben: Es wird entschieden, die Lokalpolitik muss es hinnehmen. So passiert bei der jüngsten Diskussion um neue Stellen in der Verwaltung.

Einstimmig hatte der Haupt- und Sozialausschuss Mitte des Jahres die Schaffung dreier neuer Stellen abgelehnt, etwa die „19A“ im EDV-Bereich. Als hätte es die Abstimmung nie gegeben, schrieb die Verwaltung eben diese Stelle vier Wochen später aus. „Das ist ein Affront. Wir sagen nein und es wird trotzdem gemacht“, beschwert sich Steinbuck. Als wäre das noch nicht genug, hatte die Bürgermeisterin dann noch in einem Interview am 5. September behauptet, dass die Stelle nicht abgelehnt worden sei. Das, so Steinbuck, sei schlicht unwahr.

Schelte für Bürgermeisterin Mit dem Fall beschäftigt sich jetzt die Kommunalaufsicht. Das Ergebnis ist offen. Dem CDU-Politiker ist gleich, was dabei juristisch herauskommt: „Unsere Konsequenz wird sein, dass wir mit anderen Maßnahmen an die Stellen- und Haushaltsberatungen herangehen und ganz genau hinschauen werden.“ Ähnlich erging es bei einer Abstimmung über die Anschaffung von Wasserfiltern für das Rathaus. Die Lokalpolitik lehnte ab und begründete das mit zu hohen Kosten. Die Stadtverwaltung kaufte trotzdem Wasserfilter.

Gorch-Hannis La Baume (FDP) sieht in allem eine Konstante: Projekte, die der Bürgermeisterin am Herzen liegen, werden schnell umgesetzt – andere nicht. „In den Ausbau der Verwaltung wird viel Energie gesteckt. Aber Projekte, die den Bürgern etwas nützen, die bleiben liegen“, sagt der FDP-Politiker. „Wir geben mehr Geld für Personal aus, aber bekommen keine Leistung dafür.“

Das Triumvirat aus CDU, WfB und FDP will jedoch ausdrücklich nicht die gesamte Stadtverwaltung oder einzelne Mitarbeiter kritisieren. Den reibungslosen Ablauf der Planungen für neue Projekte wie die des Baus einer neuen Feuerwache oder der Westumgehung sicherzustellen, sei Sache der Verwaltungsspitze.

Ob das Verhältnis zwischen den klagenden Fraktionen und der Verwaltung noch zu retten ist, wird sich zeigen. Mathias Steinbuck: „Wir sind weiterhin zu Gesprächen bereit.“