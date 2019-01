Bad Oldesloe : Tiefdruckgebiete am Drücker

Letzter Monat des Jahres 2018 nasser: Mal milde, mal feucht-kalte Luft bestimmte das Wetter / Sechs Nächte mit Frost.

von Volker Stolten

04. Januar 2019, 14:03 Uhr

Bad Oldesloe | Im Dezember 2018 setzte sich die Serie der überdurchschnittlich warmen Monate fort. Dabei fiel der Monat aber etwas nasser und sonnenscheinärmer aus als das langjährige Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Bereits zu Beginn des Monats übernahmen Tiefdruckgebiete die Regie. Dabei gelangte mit der vorherrschenden Westströmung oft sehr milde Luft zu uns.

Die Temperaturen lagen somit meist über der 5-Grad-Marke, teilweise auch über 10 Grad. Der Höchstwert wurde mit 12,5 Grad bereits am 3. Dezember erreicht. Es gab aber im Verlauf des Monats auch kurze winterlich kalte Phasen, vor allem um die Monatsmitte herum bestimmte feucht-kalte Luft unser Wetter. Dabei mischten sich zeitweise auch mal ein paar Schneeflocken ins Wettergeschehen ein. Am 16. Dezember kletterten die Temperaturen tagsüber nicht über 0,3 Grad hinaus. Der Tiefstwert des Monats wurde mit minus 2,4 Grad in der Nacht zum 15. Dezember gemessen. Insgesamt gab es im Dezember sechs Nächte mit Frost.

Anschließend überwog bis zum Monatsende meist wieder mildes Wetter. Mit einer mittleren Temperatur von 5,1 Grad lag der Monat Dezember t schließlich 3,4 Grad über dem Durchschnitt. Die lang andauernde Trockenheit der Vormonate hatte im letzten Monat des Jahres 2018 ein Ende.

Mit 69 Litern pro Quadratmeter wurde das Klimamittel um etwa 15 Prozent überschritten. Am meisten Niederschlag gab es dabei mit 14,1 Litern am 8. Dezember. Die Sonne hatte es aufgrund der vielen Wolken recht schwer. Insgesamt kamen nur gut 23 Sonnenstunden zusammen, was lediglich 73 Prozent des langjährigen Mittels entspricht.