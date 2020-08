Ahrensburg : Thema Radwege ganz oben auf der Liste

Stadtjugendring Ahrensburg: Politische Bildung und Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche.

Avatar_shz von shz.de

30. August 2020, 16:35 Uhr

Politische Bildung, Teamer-Ausbildung, Lobbyarbeit für Kinder und Jugendliche: Bei einer Mitgliederversammlung im Forum der Gemeinschaftsschule am Heimgarten hat der Stadtjugendring Ahrensburg (SjR) und der Kinder- und Jugendbeirat seine Aktivitäten des vergangenen und laufenden Jahres vorgestellt, einen neuen Vorstand und neue Mitglieder für den Kinder- und Jugendbeirat gewählt.

Beim Rückblick auf die Arbeit der vergangenen Monate zeigte sich: Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschnitte beeinflussen auch die Kinder- und Jugendarbeit. So mussten einige Aktivitäten in kleinerem Rahmen stattfinden oder sogar gänzlich ausfallen – wie etwa „Jugend im Rathaus“. „An vier Tagen kommen dabei Schüler der 11. Klassen für ein Planspiel ins Ahrensburger Rathaus“, erklärte Daniel Goetz, der die vergangenen zwei Jahre als Vorsitzender des Kinder- und Jugendbeirats aktiv war. Zweck der Veranstaltung ist, dass Jugendlichen vermittelt wird, wie Kommunalpolitik und Verwaltungsarbeit funktioniert. Doch in diesem Jahr musste das Planspiel ausfallen. Zum einen wegen der Pandemie und den damit verbundenen Hygienebestimmungen und zum anderen wegen dem Rathaus-Umbau. Selbiges galt für die Legoaktion, die sich im vorigen Jahr mit 40 Teilnehmern großer Beliebtheit erfreute. Ein Highlight des vergangenen Jahres war PartizipAction. Hier kommen alle schleswig-holsteinischen Jugendlichen, die sich aktiv in ihrer Gemeinde beteiligen, für ein Wochenende zusammen. Auch Besucher-Delegationen aus anderen Bundesländern, in denen regionale Jugendbeteiligung stattfindet, sind eingeladen, beim Forum der Schleswig-Holsteiner mitzumachen. „Sehr spannend war dabei die politische Diskussion mit Minister Heiner Garg“, sagt Samantha Jeske.

Neben der politischen Weiterbildung von Kindern und Jugendlichen ist ein wesentlicher Aspekt der Arbeit des Stadtjugendrings und vor allem des Kinder- und Jugendbeirats, sich für die Interessen der jüngeren Generation in der Stadt einzusetzen. Daniel Goetz: „Im vergangenen Jahr haben wir ein Protestgrillen veranstaltet und versucht, den Bau des Parkplatzes am Stormarnplatz zu verhindern.“ Gelungen sei das jedoch nicht. Allerdings ist der Kinder- und Jugendbeirat bei den Stormarnplatz-Planungen beteiligt und kann auf diesem Wege Einfluss auf die Gestaltung nehmen.

Ein wichtiger Teil bei der Mitgliederversammlung waren die Wahlen. Daniel Goetz kandidierte nicht erneut als Vorsitzender des Kinder- und Jugendbeirats. Das Amt übernimmt Tim Grammerstorf: „Ich war schon mal Vorsitzender und habe dann ein Auslandsjahr in Bolivien gemacht.“ In den nächsten zwei Jahren will sich der Ahrensburger für einen Sportentwicklungsplan einsetzen und „auch der Ausbau der Radwege wird ein wichtiges Thema sein.“

Die Ahrensburger Lokalpolitik freut sich über das Engagement der Jugend für die Stadt. „Ich hoffe, dass ich auch in Zukunft viele von euch in den Fachausschüssen sehe“, sagte Karen Schmick von der Wählergemeinschaft WAB. Es sei sehr beeindruckend, was bisher geleistet wurde.

Wer sich für die Arbeit des Stadtjugendring und die des Kinder- und Jugendbeirats interessiert, kann sich im Internet unter www.sjr-ahrensburg.de informieren.