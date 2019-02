Bad Oldesloe : Theaterwerkstatt ist neuer Auftrittsort

Weihnachtsmärchen wird in der Theaterwerkstatt gespielt.

von Patrick Niemeier

12. Februar 2019, 15:52 Uhr

Bad Oldesloe hat einen neuen Ort für Theateraufführungen. Die Theaterwerkstatt des Kultur- und Bildungszentrums ist jetzt für bis zu 30 Veranstaltungen mit jeweils bis zu 150 Besuchern freigegeben worden. Schon im Planungsprozess des Kubs war diese Lösung stets mit angedacht gewesen, nach der Fertigstellung des Kubs war der Brandschutz aber nicht auf diesen Umstand ausgerichtet. Bauamtsleiter Thilo Scheuber und Bürgermeister Jörg Lembke bestätigten jetzt im Bau- und Planungsausschuss, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden, so dass Aufführungen in der Werkstatt nichts mehr im Wege steht. Schon in diesem Jahr sind Aufführungen der Oldesloer Bühne in der Werkstatt angedacht, heißt es aus der Verwaltung. Kulturchefin Inken Kautter betont, dass es kein frei zugänglicher Veranstaltungsort ist, der gebucht werden könnte. „Die Oldesloer Bühne ist aktuell der Mieter sowie Hauptnutzer und entscheidet, wer dort auftritt. Hauptsächlich ist es für die Auftritte der Bühne selbst gedacht, dass jetzt diese Regelung gefunden wurde“, so Kautter. „Das Weihnachtsmärchen wird das erste Stück sein, das wir in der Werkstatt spielen müssen. Auch weil wir nicht ausreichende Termine im Saal gebucht bekommen haben. Das ist jetzt so, entzerrt aber auch den Spielplan, senkt den Stress“, so Heike Gräpel, Vorsitzende der Oldesloer Bühne. „Es geht nur und ausschließlich um unsere eigenen Aufführungen. Alles andere wird sich zeigen“.