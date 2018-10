Bad Oldesloe : Theaterstück: „Hotel zur schönen Aussicht“

Theaterstück für Kinder und Jugendliche im Bella-Donna-Haus.

von shz.de

09. Oktober 2018, 11:41 Uhr

„Hotel zur schönen Aussicht“ ... lautet der Titel des Theaterstücks, welches Kinder und Jugendliche aus dem Kinder-und Jugendhaus St. Josef unter der Leitung der Theaterpädagogin Cornelia Koch vom Tribühne-Theater in Lübeck einüben und am kommenden Samstag, 13. Oktober, 15 Uhr, im Bella- Donna-Haus in der Bahnhofstraße 12 aufführen werden. Der Eintritt ist frei. Diese Ferienveranstaltung macht Bärbel Nemitz möglich.

Die Kinder und Jugendlichen sind nicht nur Darsteller, sondern auch für die Bühne, Texte und Szenen sowie Kostüme und Requisite verantwortlich. Dafür treffen sie sich in der zweiten Ferienwoche jeden Tag von Montag bis Samstag, dem Tag der Aufführung. Jetzt freuen sie sich auf viele Besucherinnen und Besucher und natürlich viel Applaus. „Neue Talente entdecken, den Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten eröffnen, Dinge auszuprobieren, das ist immer wieder unser Bestreben und so sind wir Bärbel Nemitz sehr dankbar, dass sie die Theaterpädagogin Cornelia Koch für uns engagiert hat“, betont die St.-Josef-Leiterin Birgit Brauer.





>Das Kinder- und Jugendhaus St. Josef ist seit 1902 eine Einrichtung der stationären und ambulanten Jugendhilfe in Bad Oldesloe und betreut heute gut 150 Kinder und Jugendliche, junge Volljährige und junge Mütter in 16 Wohngruppen und bietet ferner ambulante Angebote und Förderprojekte im Rahmen der Erziehungshilfen an. Mit 160 Voll- und Teilzeitkräften ist die Jugendhilfeeinrichtung die größte Einrichtung dieser Art im Kreis Stormarn.