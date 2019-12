Theaterplatz – ein Jahr im Test

Verkehrsversuch Innenstadt soll im 10. Mai 2020 starten / Einwohner können sich aktiv an der Ausgestaltung beteiligen

Lübeck | Am 10. Mai 2020 soll das erste große Projekt des „Rahmenplans Altstadt“ starten. Weniger Verkehr und mehr Aufenthalts- und Lebensqualität von der oberen Breiten Straße bis zur oberen Beckergrube – das hat der Entwicklungsprozess zum Rahmenplan Innenstadt als Handlungsoption ergeben. Ziel: Stadt- beziehungsweise Straßenraum zu gewinnen, der durch Gestaltung zum Verweilen einlädt – in diesem Fall hauptsächlich ein Platz vor dem Theater, im Rahmen eines einjährigen Verkehrsversuchs. „Aufenthaltsqualität - das fehlt in der Beckergrube in Gänze“, sagt Bausenatorin Joanna Hagen. „Wir ergreifen jetzt die Chance, erste Ideen für den Straßenraum zu entwickeln, die allen Lübeckerinnen und Lübeckern zu Gute kommen.“

Die Kosten für den geplanten Umbau liegen im „unteren sechsstelligen Bereich“. Die ersten Ideen für das Projekt sind fertig. So wird es nicht nur einen Theaterplatz geben, sondern einen verkehrsberuhigten Bereich vom Koberg bis zum Schüsselbuden. Die Fahrbahn wird auf sechs Meter Breite zurück gebaut, die Fußgängerampeln verschwinden und auf der ganzen Strecke gilt Tempo 10. Die Parkplätze und Taxistände in der oberen Beckergrube und vor der Sparkasse werden aufgehoben. Es bleiben lediglich zwei Sonderparkplätze für Schwerbehinderte an der Ecke Schüsselbuden und eventuell die beiden E-Ladeplätze. Die Bushaltestellen werden ebenfalls in der Nähe des Schüsselbuden neu angelegt. Unklar ist noch, wer zukünftig hier fahren darf. Auf jeden Fall die Linienbusse, Taxen, Bewohner mit Parkausweis und der Linienverkehr. Die rund 7000 Fahrzeuge, die hier am Tag nur durchfahren, sollen in Zukunft die Straße „An der Untertrave“ nutzen. Der städtische Ordnungsdienst wird die Zufahrt überwachen.

Von den 66 Eigentümer der angrenzenden Grundstücke haben sich 22 an einer ersten Informationsveranstaltung beteiligt. „Die Anrainer sind begeistert und motiviert, sich an Aktionen und der temporären Gestaltung zu beteiligen“, berichtet Julia Lindfeld, Projektleiterin in der Stadtplanung. Es gebe auch schon viele Ideen für die Nutzung der zukünftig breiteren Gehwege.

„Als am Koberg die Straße asphaltiert wurde und der Verkehr nicht oder nur eingeschränkt durch die Breite Straße fuhr, konnten wir eine Umsatzsteigerung verzeichnen“, erklärt Frank Höhne, Geschäftsführer des Restaurants Schiffergesellschaft. „Der Verkehr, der die Altstadt als Abkürzung nimmt, bringt hier niemandem etwas. Es ist gut, das Durchfahren zu unterbinden.“

Bleibt ein Problem mit der neuen Umleitungsstrecke: Hier muss in den kommenden Jahren die Hubbrücke neu gebaut werden. Bausenatorin Joanna Hagen versichert, dass man das im Blick habe.

>Ideen für den neu gestalteten Bereich nimmt die Verwaltung entgegen unter innenstadt@luebeck.de.