Ammersbek : Theatergruppe des Ammersbeker Kulturkreises mit einem Märchen

„Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf der Bühne des Pferdestalls.

24. Februar 2020, 13:13 Uhr

Insgesamt sechs Mal bringt die Theatergruppe des Ammersbeker Kulturkreises (AKK) in den nächsten beiden Wochen das Märchen „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf die Bühne des Pferdestalls, Am Gutshof 1. Auftakt ist am Sonnabend, 29. Februar, um 16 Uhr. Ebenfalls jeweils um 16 Uhr folgen Aufführungen am Sonntag, 1. März, sowie am Wochenende 7. und 8. März. Weitere Aufführungen sind für Montag, 2. März, und am Freitag, 6. März, um jeweils 10 Uhr geplant.

Das Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ erzählt von einem Jungen, der mit einer Glückshaut geboren und von einer Müllerin gerettet wurde, von einem König, der ein böses Herz hat, von einer Prinzessin, die immer gehorsam und brav sein muss, von gefährlichen Räubern und von einer Großmutter, die einen schrecklichen Enkel hat: den Teufel. Welche Gefahren und Rätsel der Junge erleben und lösen muss und wie er am Ende sein großes Glück findet, zeigt die Theatergruppe des AKK „Erwachsene für junges Publikum“ mit Musik, Tanz und großer Spielfreude für Menschen ab vier Jahre. Buch und Regie frei nach den Brüdern Grimm: Gaby Brockmann.

Der Eintritt kostet für Kinder bis zwölf Jahren 4 Euro, alle anderen Menschen zahlen 6 Euro. Die Kasse öffnet um 9.30 Uhr bzw. 15 Uhr. Karten auch im Vorverkauf online unter www.ammersbeker-kulturkreis.de.