Rethwisch : Theaterbus: „Runter vom Sofa und ab ins Theater“

Mit dem Bus nach Hamburg zu sechs vergnüglichen Abenden.

von shz.de

26. Juli 2019, 18:04 Uhr

In Zusammenarbeit mit der Hamburger Volksbühne bietet der Rethwischer Ernst Eick von Oktober bis zum Mai 2020 insgesamt sechs Theaterfahrten nach Hamburg an. Mit dem Bus werden diese Ziele angesteuert: Schmidts Tivoli, die Hamburger Kammerspiele, die Elbphilharmonie, das Winterhuder Fährhaus, und zwei Mal werden Vorstellungen der Hamburgische Staatsoper am Gänsemarkt besucht.

Dirk Gusick

„Runter vom Sofa und ab ins Theater“ – so lautet das Motto. Die Busse zu den Vorstellen fahren von fünf Haltestellen in Reinfeld, von Meddewade, Rethwisch und zwei Haltestellen in Bad Oldesloe ab. Dorthin werden die Theaterbesucher nach den Vorstellungen auch wieder siche rund komfortabel zurück gebracht.

In der Spielzeit 2019/2010 stehen insgesamt sechs Angebote auf dem Programm.

Schmidts Tivoli

Am Sonntag, 20. Oktober, geht es ins Schmidts Tivoli zum legendären St. Pauli-Musical „Heiße Ecke“ mit live Musik vom original Tivoli-Orchester.

Hamburger Kammerspiele

Ziel der zweiten Fahrt am Freitag, 13. Dezember, sind die Hamburger Kammerspiele, in der Hartungstraße, Hamburg-Rothenbaum. Dort wird das Stück „Die Therapie“ nach dem Roman von Sebastian Fitzek gezeigt mit Jeannette Arndt, Hans-Christoph Michel und Wolfgang Riehm. Die Regie hat Hans Schernthaner.

Elbphilharmonie

Weiter geht es dann im kommenden Jahr. Am Dienstag, 7. Januar 2020, ist die Elbphilharmonie Ziel des Theaterbusses. Dort wird die Junge Norddeutsche Philharmonie Stücke von Bernstein, Arvo Pärt, Richard Strauss, Giovannie Gabrieli, Edgar Varèse, Charles Ives und Leos Janácek zu Gehör bringen. Dirigent ist Jakob Lehmann.

Winterhuder Fährhaus

Hugo Egon Balder, Jochen Busse, Alexandra von Schwerin, Katarina Schmidt und René Heinersdorf werden die Theaterbesucher am Sonnabend, 7. März, im Winterhuder Fährhaus mit der Komödie „Komplexe Väter“ gut unterhalten. Die Regie hat René Heinersdorf. Es ist eine Komödie über Liebe und die Eitelkeit zu später Väter.

Hamburgische Staatsoper

Die beiden letzten Fahrten führen den Stormarner Theaterbus in die Hamburgische Staatsoper. Am Mittwoch, 8, April, steht dort die Oper „Carmen“ von Georges Bizet auf dem Programm. Mitwirkende sind das Philharmonische Staatsorchester sowie der Chor der Hamburgischen Staatsoper unter der Leitung von Nicolas André. Inszenierung Jens-Daniel Herzog. Am Donnerstag, 28. Mai, wird dann dort „Anna Karenina“, präsentiert vom Hamburger Ballett, zu erleben sein. Für die Inszenierung hat sich John Neumeier von dem Roman von Robert Tolstoi inspirieren lassen.

Wer Interesse an den genannten Theaterfahrten hat, der kann sich bei Ernst Eick melden unter Telefon (04539) 891718. Hier kann man alle weiteren Informationen erhalten.