Musikalische Lesung in Trittau : Texterin für Udo Lindenberg und Peter Maffay: Beatrice Reszat liest in Stormarn

Beatrice Reszat – die Liedtexterin der Stars kommt mit ihrer musikalischen Lesung nach Trittau.

Avatar_shz von Stormarner Tageblatt

27. November 2019, 13:58 Uhr

Trittau | Für Udo Lindenberg hat sie die Hits „Hinterm Horizont“ und „Stärker als die Zeit“ getextet und auch Peter Maffay und Yvonne Catterfeld singen, was sie geschrieben hat: Beatrice Reszat.

Am Sonntag, 1. Dezember, ist die Schauspielerin, Sängerin, Schriftstellerin und überaus erfolgreiche Songwriterin um 18 Uhr (Einlass 17 Uhr) mit ihrer musikalischen Lesung „Liebe für alle Tour 2019 – Songs, Geschichten und ein Mutmachbuch“ auf den Mahlboden der Wassermühle zu Gast. Tickets gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online unter www.eventim.de für 18 Euro. An der Abendkasse kostet die Karte 24 Euro.

Stand Beatrice Reszat bislang eher in der zweiten Reihe hinten den bekannten Interpreten ihrer Songtexte, so hat die „Hymnenbeauftragte“, wie Udo Lindenberg sie liebevoll nennt, allen Mut zusammengenommen und in diesem Jahr mit „Liebe für alle“ ihr erstes eigenes Album herausgebracht. Mit beachtlichem Erfolg: Auf Anhieb landete es auf Platz 77 der deutschen Charts.

Bei ihrem Auftritt in Trittau berichtet Beatrice Reszat von ihrer Arbeit mit den Großen der Musikwelt und von ihrem eigenen Weg zur erfolgreichen Träumerin, singt ihre wunderschönen Songs und liest aus ihrem Buch.

Eigens für das Publikum der Trittauer Mühle wird sie zudem eine lustige Weihnachtsgeschichte vorlesen und hat auch musikalisch etwas Weihnachtliches für diesen Abend vorbereiten. „Die Adventszeit ist seit meiner Kindheit etwas ganz Besonderes für mich. Und wenn wir schon den 1. Advent zusammen verbringen, sollte auch Weihnachtsstimmung dabei sein“, so die Künstlerin.