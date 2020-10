Testzentrum startet am 2. November

Avatar_shz von Susanne Link

22. Oktober 2020, 17:27 Uhr

Trittau | Im Süden Stormarns entsteht ein Corona-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) für die Kreise Stormarn und Herzogtum Lauenburg – so viel war bislang bekannt (wir berichteten). Nun gab KVSH-Sprecher Nikolaus Schmidt auch den genauen Ort und den Startzeitpunkt bekannt: Ab Montag, 2. November, wird auf dem ehemaligen Parkplatz des Famila-Marktes an der Nikolaus-Otto-Straße in Trittau ein Zentrum vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben. „Wir werden auf jeden Fall beginnen“, sagt Schmidt und ergänzt: „Wahrscheinlich werden die Container einige Tage später kommen.“ Deshalb werde zunächst ein Wohnmobil aufgestellt. Von 13 bis 18 Uhr können sich in dem neuen Corona-Testzentrum in Trittau Menschen testen lassen, die zuvor eine Bescheinigung von einem niedergelassenen Arzt oder dem Gesundheitsamt erhalten haben.