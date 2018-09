Ahrensburg : Telefon-Abzocker weiterhin sehr aktiv

Selbst eine groß angelegte Aufklärungskampagne schreckt Telefonbetrüger nicht ab. Bei der Polizei häufen sich Anzeigen.

von Andreas Olbertz

25. September 2018, 17:04 Uhr

Kurz nach dem Auftakt der Aktion „Vorsicht Abzocke“ ist es jetzt in den Bereichen der Polizeireviere Ahrensburg und Reinbek zu bisher 20 polizeilich bekannten Anrufen falscher Polizeibeamter gekommen. Die Vorgehensweise ist nicht neu. Angeblich sei es zu einem Einbruch gekommen und in dem Notizbuch der Festgenommenen soll auch die Anschrift der Angerufenen gestanden haben. Im Rahmen des weiteren Gesprächs fragte der angebliche Kriminalbeamte nach Wertgegenständen in der Wohnung und auch nach den Vermögensverhältnissen, sowie Bankdaten. Während einige Angerufene die betrügerische Masche gleich erkannten und auflegten, dauerte es bei den anderen bis zu dem Moment, als die Anrufer Bankdaten erfragten. „Die angerufenen Bürger verhielten sich richtig und informierten im Anschluss die Polizei“, so Polizeisprecherin Rena Bretsch.

Die Polizeisprecherin rät: „Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte. Machen Sie keine Angaben über ihre Wertgegenstände im Haus oder ihre Bankdaten. Rufen sie selbst bei einer Polizeidienststelle an. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.“ Weitere Tipps gibt es auch im Internet unter www.polizei-beratung.de oder in dem landesweit an jeden Haushalt zugestellten Flyer "Vorsicht Abzocke"