Teilabriss: Bauherr wollte zu hoch hinaus

Das heftig umstrittene Parkhaus Wehdehof in der Altstadt (mit Zufahrt Beckergrube und Mengstraße) sollte Stellflächen auf sieben Decks haben, tatsächlich aber hat es acht, weil das Dach zum Parken ausgewiesen ist. Zudem ist der Bau samt Treppenhaus und Aufzug zu hoch geraten. Was zuviel ist, muss also weg. Der Bauherr hat bis Jahresende Zeit, das zu bewerkstelligen, sonst droht eine Strafe. Das Dach soll Dach begrünt und mit einer Solaranlage versehen werden, die den Ladestationen für Elektroautos zu Gute kommt.