Neuschönningstedt : Technischer Defekt löst Brand in Wohnhaus aus

Als die Feuerwehrkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, drang bereits dichter Rauch aus dem Keller.

16. Dezember 2019, 11:40 Uhr

Ein technischer Defekt im Schaltkasten der Heizungsanlage eines Wohnhauses am Heckenweg in Neuschönningstedt (Kreis Stormarn) hat am Sonntagabend einen Einsatz von drei Freiwilligen Feuerwehren und dem Rettungsdienst ausgelöst.

Gegen 21 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und traf kurze Zeit später am Einsatzort ein. Zu diesem Zeitpunkt drang dichter Rauch aus dem Keller heraus und hatte bereits das gesamte Haus verqualmt. Unter Atemschutz rückten zwei Trupps in den Keller vor und löschten das Feuer im Kellerraum. Ein weiterer Trupp erkundete das Erdgeschoss, öffnete die Türen und die Fenster im Obergeschoss.

Bewohnerin blieb unverletzt

Die Hausbewohnerin blieb unverletzt und wurde vom Rettungsdienst im Rettungswagen betreut, später wurde sie von ihrer Tochter abgeholt. Die genaue Brandursache und die Höhe des Sachschadens waren am Abend noch nicht bekannt.

