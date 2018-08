Sattenfelde : Tauffest – die vierte Auflage

Pastor Roßmanek: „Alle sind herzlich zum Mitsingen und Mitfeiern eingeladen.“

27. August 2018, 17:18 Uhr

Die evangelischen Kirchen Bargteheide und Eichede feiern am kommenden Wochenende erneut Taufen unter freiem Himmel. Bereits zum vierten Mal geht es am Sonntag, 2. September, zur Rohlfshagener Kupfermühle, die Birgit und Michael Franck schon in sechster Generation betreiben.

Die Pastoren Jan Roßmanek und Jochen Weber werden ab 11 Uhr mit der musikalischen Unterstützung des Posaunenchores den regionalen Taufgottesdienst gestalten. „Der große Pavillon, der schöne Naturteich und die Bläserklänge sorgen immer für ein ganz besonderes Ambiente“, freut sich Pastor Weber. „Einfach ‚Kupfermühle 2‘ ins Navigationsgerät eingeben“ so Pastor Jan Roßmanek. „Neben den Tauffamilien laden wir alle herzlich zum Mitsingen und Mitfeiern an diesen zauberhaften Ort ein“, erklären die beiden Kirchenmänner unisono.