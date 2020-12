Ahrensburg : Tankstelle überfallen: Täter hatte Schußwaffe

Der Räuber flüchtete mit kleinem Geldbetrag, die Polizei sucht Zeugen.

22. Dezember 2020, 13:33 Uhr

Ahrensburg | Am Montag, 21. Dezember kam es laut Polizeibericht gegen 21 Uhr in Ahrensburg im Reeshoop zu einer Raubstraftat in der dortigen Tankstelle.

Täter auf der Flucht

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: männlich, schlank, ca 19 Jhre alt, 1,60 - 1,70 Meter groß, er sprach Deutsch mit Akzent, schwarzer Schal vor dem Gesicht, dunkle Hose, dunkle Handschuhe, dunkle Kapuzenjacke mit hellem Fellkragen, weiße Turnschuhe und dunkler Stoffbeutel.

"Der Täter betrat den Verkaufsraum, ging direkt auf den Angestellten zu und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Kasseneinnahmen. Im Anschluss floh der Täter mit einem dunklen Stoffbeutel inklusive einem kleineren Bargeldbetrag in Richtung Hermann-Löns-Straße", berichtet Polizeisprecher Lutz Theurer.

Zeugen gesucht

Der Tankstellenangestellte blieb bis auf einen leichten Schock unverletzt. Wer kann Angaben zu dem Täter oder zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe des Tatortes machen? Bitten wenden Sie sich mit ihren Hinweisen an die ermittelnde Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102/809-0.