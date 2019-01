Tankstelle überfallen

von shz.de

29. Januar 2019, 15:41 Uhr

Bereits am vergangenen Sonnabend kam es in Bargteheide zu einem Tankstellen-Raub. Gegen 18.55 Uhr betrat ein Mann die Aral-Tankstelle in der Hamburger Straße und setzte die Angestellte psychisch mit Worten unter Druck. Die 43-Jährige aus Bargfeld-Stegen musste die Kasse öffnen und der Täter entnahm das Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Der Mann erbeutete Bargeld in dreistelliger Höhe. Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden: ❏ 180 bis 185 Zentimeter groß, schlanke und trainierte Statur, trug eine glatte schwarze Blouson-Lederjacke mit Strickbund und hellem Reißverschluss, eine graue Mütze, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine hellgraue Jogginghose mit aufgesetzter Tasche im Gesäßbereich und schwarze Schuhe. Der Mann sprach fließend Deutsch, in einer sehr tiefen Stimmlage.

Wer Hinweise zu dem Täter geben kann oder ihn auf der Flucht beobachtet hat, wird gebeten, sich bitte bei der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer (04102)

809-0 zu melden.