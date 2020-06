Braak: Zeugen gesucht : Tankschösser aufgebrochen und 430 Liter Kraftstoff abgepumpt

Unbekannte Täter knackten auf einer umzäunten Baustelle in der Straße „An de Chaussee“ bei drei Baumaschinen die Sicherheitsschlösser der Tanks.

03. Juni 2020, 12:21 Uhr

Braak | Am Dienstagmorgen, 2. Juni, meldete ein 36 Jahre alter Mitarbeiter einer Baufirma in der Straße „An de Chaussee“ in Braak der Polizei einen Kraftstoffdiebstahl aus verschiedenen Baumaschinen. Dafür hatten sich unbekannte Täter offenbar Zutritt zu der umzäunten Baustelle verschafft. Auf der Baustelle waren drei Baumaschinen abgestellt. Sowohl aus dem Radlader, dem Bagger als auch aus einer Siebmaschine brachen die Täter gewaltsam die Sicherheitsschlösser der Tanks auf und pumpten den Kraftstoff ab. Dabei erbeuteten sie rund 430 Liter Kraftstoff.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizeistation Großhansdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen: Wem sind in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Straße „An de Chaussee“ oder in der unmittelbaren Umgebung aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise bitte an die Polizeistation in Großhansdorf unter der Telefonnummer (04102) 45650.



