Kreis Stormarn : Tangstedt entscheidet über Pferdesteuer am 14. Juni

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Tangstedt | Als erste Gemeinde in Schleswig-Holstein will Tangstedt (Kreis Stormarn) am 14. Juni über die umstrittene Einführung einer Pferdesteuer entscheiden. Der Gemeindevertretung liegt der fertige Entwurf eine Pferdesteuer-Satzung zur Abstimmung vor. Er ist im Internet veröffentlicht. Demnach soll die Pferdesteuer von 150 Euro im Jahr in Tangstedt bereits zum 1. Juli eingeführt werden. Wenn Halter oder Pensionshöfe Pferde der Gemeinde nicht melden, soll dies als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldstrafe bis zu 5000 Euro geahndet werden können.

Wegen massiver Proteste war die Einführung der Pferdesteuer im November zunächst gestoppt worden. Erneut sind Proteste bei der Sitzung der Gemeindevertretung am 14. Juni geplant.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 15:10 Uhr