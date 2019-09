Das neue „Kultur-Dinner“ im Foyer des Kleinen Theaters Bargteheide

25. September 2019, 11:30 Uhr

Bargteheide | Ein Tango-Konzert, das auf der Zunge zergeht – damit starten das Restaurant Papillon und das Kleine Theater Bargteheide am Freitag, 27. September, ab 19 Uhr eine neue Reihe von Kultur-Dinnern im schönen Foyer des Restaurants. Um die kulturellen und kulinarischen Genüsse zusammenzuführen, stellen sich Restaurantchef Baki Abazi und sein Team ganz und gar auf das Thema des Abends ein. Und das lautet zum Start:

„Tango und Lebensfreude pur!“ Die Großenseer Opernsängerin Katharina Maria Kagel und ihr hervorragendes Tango-Quartett werden musikalisch in die Welt Lateinamerikas, Brasiliens und den spanischsprachigen Raum entführen – von Piazolla bis Besame mucho.

Der Abend beginnt etwa 19 Uhr mit einer Vorspeise, in deren Mittelpunkt das peruanische Nationalgericht Ceviche steht, ein in Limettensaft marinierter Fisch, dazu wird ein feines Maissüppchen gereicht. Zum Hauptgang dürfen sich Gourmets auf ein argentinisches Rumpsteak mit Chimichurri freuen – das ist eine argentinische Kräutersauce, die nach frischer Petersilie und Oregano duftet. Eine Backkartoffel und gebratenes Gemüse runden den Genuss ab. Nach dem ersten Konzertteil werden Chefkoch Alex Fricke und sein Team die Gaumen der Gäste mit einem Dessert kitzeln: Karamellcreme mit Orangen-Cookieparfait.



Gaumenfreuden und Ohrwürmer



Entwicklungshilfe für Norddeutsche

Ab 20.30 Uhr werden die Gläser schnell nachgefüllt, denn dann wird es sinnlich, leidenschaftlich, gefühlvoll, dann gehört die Bühne der ausgebildeten Opernsängerin Katharina Maria Kagel und ihren Musikern. Ohrwürmer und Stimmgewaltiges werden kredenzt wie Andrew Lloyd Webbers „Don’t cry form me, Argentina“, das „Girl vom Ipanema“ und Solstücke wie „El Choclo“ und der „Kriminal-Tango“.Für Katharina Maria Kagel ist diese heißblütige Musik so etwas wie Entwicklungshilfe für Norddeutsche. „Manchmal muss man das Temperament ja aus uns herauskitzeln“, sagt sie, „aber mit Tangoklängen ist das überhaupt kein Problem. Da kommt man von ganz allein in Wallung.“ Vor gut drei Jahren gründete die ausgebildete Opernsängerin und Wagner-Stipendiatin, die heute auch als Gesangslehrerin, Chorleiterin und Motivationscoach tätig ist, ihr Tango-Quartett, mit dem sie ein ambitioniertes Programm umsetzen kann. Der in Moldawien geborene Jurij Kandelja spielt das Knopfakkordeon. Er ging 1985 als Jahrgangsbester von der Staatlichen Musikhochschule Kischinev ab und gewann seitdem diverse Musikwettbewerbe. Pianistin Karolina Trojok begann ihre künstlerische Laufbahn im Alter von sieben Jahren in Polen. Sie schloss 2011 ihre Pianistenausbildung an der Musikhochschule Lübeck mit Bestnote ab. Der Mann an der Violine heißt André Böttcher. Er studierte an der Hochschule für Musik im ukrainischen Odessa und ist sogar schon im Vatikan aufgetreten.

>Tango & Dinner: Eintritt inklusive Menü 60 Euro. Tickets im Kultur-ServiceBüro im Kleinen Theater, Hamburger Straße 3, (04532) 5440 und

per E-Mail unter ticket@kleines-theater-bargteheide.de